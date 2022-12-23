4 ay önce evlenen Özge Gürel’den çocuk açıklaması! Gözler Serkan Çayoğlu’na çevrildi! “Bebek muazzam bir şey...”
Meslektaşı Serkan Çayoğlu ile 4 ay önce dünyaevine giren ünlü oyuncu Özge Gürel, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise çocuk açıklamasıyla gündeme geldi. "Bebek muazzam bir şey" sözleriyle dikkat çeken Gürel'in açıklaması kısa sürede gündem olurken gözler eşi Serkan Çayoğlu'na çevrildi. İşte Özge Gürel'in o açıklaması...
23.12.2022 21:54 - Son Güncelleme: 23.12.2022 21:54
Kızım Nerede dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuğa adım atan Özge Gürel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, uzun bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Serkan Çayoğlu'yla 14 Temmuz 2022 tarihinde Almanya'nın Karlsruhe şehrinde dünyaevine girdi.