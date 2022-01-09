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Haberler Magazin Aleyna Tilki'ye bakın gören yorum yağmuruna tuttu! Annesi Havva Öztel paylaştı o poz ortalığı yıktı geçti

Aleyna Tilki'ye bakın gören yorum yağmuruna tuttu! Annesi Havva Öztel paylaştı o poz ortalığı yıktı geçti

Aleyna Tilki'ye bakın, gören yorum yağmuruna tuttu! Son dönemde aşk hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen 21 yaşındaki şarkıcı, son olarak küçüklük hali ile adından söz ettirdi. Geçtiğimiz haftalarda Işın Karaca, Bircan Bali gibi ünlü isimler tarafından eleştirilen Havva Öztel, Instagram'dan kızının çocukluk karesini paylaştı. Aleyna Tilki'nin çocukluk halini görenler, "Hala aynı" demeden geçmedi.

09.01.2022 17:27 - Son Güncelleme: 09.01.2022 17:27
Aleyna Tilki’ye bakın gören yorum yağmuruna tuttu! Annesi Havva Öztel paylaştı o poz ortalığı yıktı geçti

Aleyna Tilki'ye bakın gören yorum yağmuruna tuttu! Annesi Havva Öztel paylaştı, o poz ortalığı yıktı geçti...

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Aleyna Tilki’ye bakın gören yorum yağmuruna tuttu! Annesi Havva Öztel paylaştı o poz ortalığı yıktı geçti

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak kızının çocukluk halini paylaştı.

Aleyna Tilki’ye bakın gören yorum yağmuruna tuttu! Annesi Havva Öztel paylaştı o poz ortalığı yıktı geçti

Aleyna Tilki'nin çocukluk halini görenler, "Hala aynı" yorumunu yaptı. İşte başta Aleyna olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...

Aleyna Tilki’ye bakın gören yorum yağmuruna tuttu! Annesi Havva Öztel paylaştı o poz ortalığı yıktı geçti

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Aleyna Tilki’ye bakın gören yorum yağmuruna tuttu! Annesi Havva Öztel paylaştı o poz ortalığı yıktı geçti

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