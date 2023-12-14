5 aydır haber alamıyor! Eski futbolcu Mevlüt Erdinç “Çocukların benden olmadığını söyledi” deyip açıkladı: Eşi evden kaçtı!

1 A Milli Takım formasını da 35 kez giymiş olan eski futbolcu Mevlüt Erdinç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Erdinç, eşinin kendisinden para almak için çocuklarını göstermediğini söyledi.

2 Sosyal medyadan isyan eden Erdinç, şu ifadeleri kullandı: "Eşim Taleb Erding'ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum. Çocuklarımı bana göstermiyor.