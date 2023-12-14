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5 aydır haber alamıyor! Eski futbolcu Mevlüt Erdinç “Çocukların benden olmadığını söyledi” deyip açıkladı: Eşi evden kaçtı!

Fransa Ligue 1'de yıllarca top koşturan ve Türkiye'ye 2017 yılında adım atan eski futbolcu Mevlüt Erdinç, herkesi şoke eden bir olayla gündeme geldi. Sosyal medyada bir paylaşımda bulunan ve 5 aydır eşinden haber alamadığını söyleyen Erdinç, "Eşimin ailesi çocukların benden olmadığını söyledi" dedi. İşte Mevlüt Erdinç o açıklaması...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 11:27 Güncelleme 14 Aralık 2023, 11:47
5 aydır haber alamıyor! Eski futbolcu Mevlüt Erdinç “Çocukların benden olmadığını söyledi” deyip açıkladı: Eşi evden kaçtı! 1

A Milli Takım formasını da 35 kez giymiş olan eski futbolcu Mevlüt Erdinç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Erdinç, eşinin kendisinden para almak için çocuklarını göstermediğini söyledi.

5 aydır haber alamıyor! Eski futbolcu Mevlüt Erdinç “Çocukların benden olmadığını söyledi” deyip açıkladı: Eşi evden kaçtı! 2

Sosyal medyadan isyan eden Erdinç, şu ifadeleri kullandı: "Eşim Taleb Erding'ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum. Çocuklarımı bana göstermiyor.

5 aydır haber alamıyor! Eski futbolcu Mevlüt Erdinç “Çocukların benden olmadığını söyledi” deyip açıkladı: Eşi evden kaçtı! 3

Bu durumu artık herkesin bilmesini istiyorum çünkü benden para almak için şantaj yapması insanlık dışı bir davranış.

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