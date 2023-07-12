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Haberler Magazin 10 kilo verdiren Banu Alkan diyeti! 65 yaşında 69 kiloya düştü! Kendisini otele kapatıp...

10 kilo verdiren Banu Alkan diyeti! 65 yaşında 69 kiloya düştü! Kendisini otele kapatıp...

Banu Alkan'ın 9 kilo verdiren zayıflama yöntemi ortaya çıktı! Banu Alkan'ın uzun süreler boyunca kilo vermek için çabaladığı biliniyor. Afrodit yıllar önce kilo verebilmek için kendisini otele bile kapatmış. İşte Banu Alkan'ın kilo verme sırrı...

takvim.com.tr
12.07.2023 18:29 - Son Güncelleme: 12.07.2023 18:30
65 yaşında 69 kiloya düştü! 10 kilo verdiren Banu Alkan diyeti! Resmen 45’ine geri döndü! Kendisini otele kapatıp...

Banu Alkan'ın zayıflık sırrı ortaya çıktı. 65 yaşındaki ünlü sanatçının kilo verme yöntemi merak ediliyor. Aldığı kilolarla sık sık eleştirilen Alkan, zayıflamak için birçok yöntemi denemiş. Sonunda doğru çözümü bulan Banu Alkan'ın zayıflık sırrını sizler için derledik. İşte 10 kilo verdiren Banu Alkan diyeti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
65 yaşında 69 kiloya düştü! 10 kilo verdiren Banu Alkan diyeti! Resmen 45’ine geri döndü! Kendisini otele kapatıp...

SPA VE MASAJLA ZAYIFLAMIŞ

Banu Alkan konuyla ilgili "7 aydır zaten rejimdeydim, son 2 ayımı Paris'te lüks bir otelde geçirdim. Spa ve masajla vücudumu forma soktum. " dedi.

65 yaşında 69 kiloya düştü! 10 kilo verdiren Banu Alkan diyeti! Resmen 45’ine geri döndü! Kendisini otele kapatıp...

"Çevremdeki insanlar verdiğim 9 kilo için sağlık sorunlarımın olacağından korkuyorlar. Ama her şey yolunda. "

65 yaşında 69 kiloya düştü! 10 kilo verdiren Banu Alkan diyeti! Resmen 45’ine geri döndü! Kendisini otele kapatıp...

HÜLYA AVŞAR 9 KİLOYU 2 AYDA BAKIN NASIL VERMİŞ!

Hülya Avşar spor merağı sayesinde vücudunun kilo vermeye yatkın oluğu belirtiliyor.

65 yaşında 69 kiloya düştü! 10 kilo verdiren Banu Alkan diyeti! Resmen 45’ine geri döndü! Kendisini otele kapatıp...

İŞTE HÜLYA AVŞAR'A 2 AYDA 9 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ

Sabah

2 dilim kaşar, 1 dilim ekmek (haftada 1 gün sabah kahvaltısında yarım avokado ve 1 tatlı kaşığı bal)

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