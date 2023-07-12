10 kilo verdiren Banu Alkan diyeti! 65 yaşında 69 kiloya düştü! Kendisini otele kapatıp...
Banu Alkan'ın 9 kilo verdiren zayıflama yöntemi ortaya çıktı! Banu Alkan'ın uzun süreler boyunca kilo vermek için çabaladığı biliniyor. Afrodit yıllar önce kilo verebilmek için kendisini otele bile kapatmış. İşte Banu Alkan'ın kilo verme sırrı...
12.07.2023 18:29 - Son Güncelleme: 12.07.2023 18:30
Banu Alkan'ın zayıflık sırrı ortaya çıktı. 65 yaşındaki ünlü sanatçının kilo verme yöntemi merak ediliyor. Aldığı kilolarla sık sık eleştirilen Alkan, zayıflamak için birçok yöntemi denemiş. Sonunda doğru çözümü bulan Banu Alkan'ın zayıflık sırrını sizler için derledik. İşte 10 kilo verdiren Banu Alkan diyeti...
SPA VE MASAJLA ZAYIFLAMIŞ
Banu Alkan konuyla ilgili "7 aydır zaten rejimdeydim, son 2 ayımı Paris'te lüks bir otelde geçirdim. Spa ve masajla vücudumu forma soktum. " dedi.