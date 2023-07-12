10 kilo verdiren Banu Alkan diyeti! 65 yaşında 69 kiloya düştü! Kendisini otele kapatıp...

Banu Alkan'ın zayıflık sırrı ortaya çıktı. 65 yaşındaki ünlü sanatçının kilo verme yöntemi merak ediliyor. Aldığı kilolarla sık sık eleştirilen Alkan, zayıflamak için birçok yöntemi denemiş. Sonunda doğru çözümü bulan Banu Alkan'ın zayıflık sırrını sizler için derledik. İşte 10 kilo verdiren Banu Alkan diyeti...