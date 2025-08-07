Güldür Güldür'de canlandırdıkları Burcu ve İsmail karakterleriyle hafızalara kazınan Aylin Kontente ile Alper Kul, 2012 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çift, 2013'te Arel adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşadı.