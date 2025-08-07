13 yıllık evlilik 2 çocuk... Alper Kul ile Aylin Kontente’nin oğullarına bakın: Büyük babaya küçük anneye benziyor!
İnsanlar Alemi ve Güldür Güldür programlarında aynı sahneyi paylaşan Alper Kul ile Aylin Kontente, 2012 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Arel ve Leo adlarında iki evladı oldu. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten Kul ve Kontente'nin oğullarını görenler hayran kaldı. Çiftin büyük oğlu babasına küçük oğlu ise annesine benzetildi. İşte Alper Kul ile Aylin Kontente'nin çocukları...
