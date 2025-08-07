Son Dakika
İnsanlar Alemi ve Güldür Güldür programlarında aynı sahneyi paylaşan Alper Kul ile Aylin Kontente, 2012 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Arel ve Leo adlarında iki evladı oldu. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten Kul ve Kontente'nin oğullarını görenler hayran kaldı. Çiftin büyük oğlu babasına küçük oğlu ise annesine benzetildi. İşte Alper Kul ile Aylin Kontente'nin çocukları...

Güldür Güldür'de canlandırdıkları Burcu ve İsmail karakterleriyle hafızalara kazınan Aylin Kontente ile Alper Kul, 2012 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çift, 2013'te Arel adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşadı.

Ünlü çift, 2018'de de Kaan Leo'nın dünyaya gelmesiyle aynı duyguları ikinci kez tattı. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten Kul ve Kontente'nin oğullarını görenler hayran kaldı.

Çiftin büyük oğlu babasına küçük oğlu ise annesine benzetildi.

İşte Alper Kul ile Aylin Kontente başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

