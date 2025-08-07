Demet Akalın’a eski dansçısından dava şoku!

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 34. Hukuk Dairesi'nin kararında, yerel mahkemenin uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek ölçüde önemli delilleri toplamadığını veya değerlendirmediğini, taleplerin önemli bir kısmı hakkında karar verilmediğini belirterek, "Davacı Merve Atalar'ın iddia ettiği çalışmasına dair konserlerle ilgili varsa video kayıtları ve tüm delilleri de toplanarak mahkemece araştırma yapılarak, gerekirse çalışıldığı iddia edilen döneme dair organizatör ve yeni tanıklar dinlenilerek, tüm deliller değerlendirildikten sonra esasa dair yeni bir karar verilmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına, belirtilen noksanlıklar giderilip, dava dilekçesindeki istemler yönünden denetime elverişli bir karar verilmesi için dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesi sonuç ve kanaatine varılmıştır" denildi.