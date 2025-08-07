10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Onur Atilla ile eski eşi Sinem Ayyıldız barıştı mı? İlk açıklama geldi
Güldür Güldür'de canlandırdığı İbrahim karakteriyle tanınan Onur Atilla, çocuklarının annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliklerine 10 Haziran 2024'te tek celsede bitirdi. Boşandıktan sadece 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başlayan Atilla'nın bu ilişkisi ihanet iddialarını da beraberinde getirdi. İddiaları net bir dille yalanlayan ünlü çift ise kısa bir süre sonra sessiz sedasız yollarını ayırdı. Yaşananların üzerinden 1 yıl geçti ve Onur Atilla ile eski Sinem Ayyıldız'ın barıştığı iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan iddiaların ardından ilk açıklama ise Onur Atilla'dan geldi. İşte detaylar...
