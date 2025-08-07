Son Dakika
10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Onur Atilla ile eski eşi Sinem Ayyıldız barıştı mı? İlk açıklama geldi

Güldür Güldür'de canlandırdığı İbrahim karakteriyle tanınan Onur Atilla, çocuklarının annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliklerine 10 Haziran 2024'te tek celsede bitirdi. Boşandıktan sadece 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başlayan Atilla'nın bu ilişkisi ihanet iddialarını da beraberinde getirdi. İddiaları net bir dille yalanlayan ünlü çift ise kısa bir süre sonra sessiz sedasız yollarını ayırdı. Yaşananların üzerinden 1 yıl geçti ve Onur Atilla ile eski Sinem Ayyıldız'ın barıştığı iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan iddiaların ardından ilk açıklama ise Onur Atilla'dan geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Güldür Güldür'de canlandırdığı İbrahim karakteriyle tanınan Onur Atilla, çocuklarının annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliklerine 10 Haziran'da tek celsede nokta koymuştu.

Atilla, Sinem Ayyıldız ile boşandıktan sadece 20 gün sonra şarkıcı Nez ile yeni bir aşka başladığını duyurmuştu.

Ünlü çiftin aşkının ortaya çıkmasıyla ihanet söylentileri de dilden dile dolaşmaya başlamıştı. Ancak Onur Atilla ve Nez yaptıkları açıklamalarla ihanet iddialarını yalanlamıştı.

Nez, "Boşanmış bir adamla tanıştım. Sizi bu konuda mutlu edemeyeceğim. Aksini kimse ispat edemez. Evlilikler bitebilir. Lütfen günah keçisi olarak özellikle kadınları kullanmayın. Hiç kimse kimsenin yuvasını bozamaz. Beni günah keçisi yapamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Bir süre sonra ise ikilinin sürpriz aşkı sessiz sedasız son bulmuştu.

ESKİ EŞLER BARIŞTI MI?

Tüm bunların ardından Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız'ın barıştığı iddia edildi. Hatta ikilinin oğullarıyla birlikte Bodrum'da tatil yaptıkları ve Akyarlar'dan satılık evlere baktıkları öne sürüldü.

Ancak Atilla, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.

İDDİALARI YALANLADI

Atilla, paylaşımında "Bugün bazı mecralarda yer alan eski eşim ve çocuklarımın annesi Sinem Ayyıldız ile barıştığımıza dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddialar asılsızdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

"HERKES HAK ETTİĞİNİ YAŞASIN"

Sinem Ayyıldız, boşanmanın ardından sadece 20 gün içinde yeni bir ilişki yaşayan eski eşi Rüştü Onur Atilla için dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Bir takipçisinin "O kadar zorlukları birlikte aşın, o gelsin başkasını bulsun" yorumuna Ayyıldız, "Değerim anlaşılmasın, herkes hak ettiğini yaşasın yeter" şeklinde yanıt vermişti.

NEZ'DEN AYRILIK SONRASI AÇIKLAMA

Onur Atilla ile yollarını ayıran Nez, "Sosyal medyadan gelen eleştiriler sizi yıprattı mı?" sorusuna şu şekilde yanıt vermişti: "Asla yıpranmadım sadece yıpratmak isteyenler oldu. 45 yıldır böyle bir şey yapmamışım. 45 yaşından sonra da hemcinslerimi bu kadar savunabilen bir durumken orta parmağımı yukarı kaldırırım.

Hiçbir cana benden dolayı zarar gelmez. Ben özelimi çok özel yaşadım sadece bu ilişkiye kadar. Başka bir taraf iftiralarda bulundu. Artık çok sıkıldım bu mevzudan. Üçüncü şahısların girdiği bir şey çok sağlıklı değil"