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Haberler Magazin Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi! 59’luk Aydan Şener kırmızılar içinde paylaştı! Filiz Akın kayıtsız kalmadı! “Kim demiş güzellik geçici...”

Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi! 59’luk Aydan Şener kırmızılar içinde paylaştı! Filiz Akın kayıtsız kalmadı! “Kim demiş güzellik geçici...”

Yeşilçam'ın tescilli güzeliydi! 59'luk Aydan Şener kırmızılar içinde paylaştı! Çalıkuşu'nda canlandırdığı Feride karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Kırmızılar içinde poz veren Şener'in paylaşımına meslektaşı Filiz Akın kayıtsız kalmazken ünlü oyuncu hayranları tarafından iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Yeşilçam yıldızı 59 yaşındaki Aydan Şener'in son hali...

takvim.com.tr
15.12.2022 20:22 - Son Güncelleme: 15.12.2022 20:22
Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi! 59’luk Aydan Şener kırmızılar içinde paylaştı! Filiz Akın kayıtsız kalmadı! “Kim demiş güzellik geçici...”

Ünlü oyuncu Aydan Şener, Çalıkuşu'nda canlandırdığı Feride karakteriyle hafızalara kazındı. Birçok yapımda rol alan oyuncu, kariyeri kadar güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.

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Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi! 59’luk Aydan Şener kırmızılar içinde paylaştı! Filiz Akın kayıtsız kalmadı! “Kim demiş güzellik geçici...”

Şener, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi! 59’luk Aydan Şener kırmızılar içinde paylaştı! Filiz Akın kayıtsız kalmadı! “Kim demiş güzellik geçici...”

Ünlü oyuncu, kırmızılar içinde verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi! 59’luk Aydan Şener kırmızılar içinde paylaştı! Filiz Akın kayıtsız kalmadı! “Kim demiş güzellik geçici...”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi! 59’luk Aydan Şener kırmızılar içinde paylaştı! Filiz Akın kayıtsız kalmadı! “Kim demiş güzellik geçici...”

Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutulan Şener, güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

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