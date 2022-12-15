Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi! 59’luk Aydan Şener kırmızılar içinde paylaştı! Filiz Akın kayıtsız kalmadı! “Kim demiş güzellik geçici...”
Yeşilçam'ın tescilli güzeliydi! 59'luk Aydan Şener kırmızılar içinde paylaştı! Çalıkuşu'nda canlandırdığı Feride karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Kırmızılar içinde poz veren Şener'in paylaşımına meslektaşı Filiz Akın kayıtsız kalmazken ünlü oyuncu hayranları tarafından iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Yeşilçam yıldızı 59 yaşındaki Aydan Şener'in son hali...
15.12.2022 20:22 - Son Güncelleme: 15.12.2022 20:22
Ünlü oyuncu Aydan Şener, Çalıkuşu'nda canlandırdığı Feride karakteriyle hafızalara kazındı. Birçok yapımda rol alan oyuncu, kariyeri kadar güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.