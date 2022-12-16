Seyircisinden tam not aldılar! 2022'de en çok izlenen filmler açıklandı! Gişe ve tıklanma rekorları kırdı!

2022 yılını geride bırakırken geçtiğimiz yıl boyunca hangi filmler çok izlendi ortaya çıktı. Pandemiye rağmen gişe rekorları kıran filmler belli oldu. Hem internetten hem de sinema salonunda en çok izlenen filmler açıklandı. 2022'nin ilk yarısında zirvede Bergen yer alırken, ikinci sıraya ise Kesişme-İyi ki varsın Eren oturdu. İşte 2022'nin en çok izlenen filmler...