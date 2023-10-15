13 yılda 22 ameliyat geçirdi! Kanserle mücadele eden Fulden Uras “Hoşça kal acılarım” deyip duyurdu! İşte son sağlık durumu...

Ah Bu Kadınlar'ın başrolünü üstlenerek ilk kez kamera karşısına geçen ve 1991'de assolist olarak sahneye çıkan Fulden Uras, uzun bir süre önce kanser tedavisi görmeye başladı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sağlık durumu hakkında sık sık takipçilerini bilgilendiren Uras'tan yeni bir açıklama geldi. 13 yılda 22 kez ameliyat olduğunu söyleyen Uras, yeniden operasyon geçireceğini belirtti. İşte Fulden Uras'ın son sağlık durumu...