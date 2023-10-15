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Esra Erol AVM tarzıyla ortalığı kasıp kavurdu! “Kim der 2 çocuk annesi” Ali Özbir’in biricik eşi tüm dikkatleri üzerine topladı

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı. Ali ÖZbir'le mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, tek başına çıktığı AVM turunda tarzıyla dikkat çekti. Spor şıklığıyla göz kamaştıran ünlü sunucu, muhabirlerin fotoğraf isteğini de kırmadı. Erol'un AVM tarzı sosyal medyada da gündem oldu.

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 16:38 Güncelleme 15 Ekim 2023, 16:44
Esra Erol AVM tarzıyla ortalığı kasıp kavurdu! “Kim der 2 çocuk annesi” Ali Özbir’in biricik eşi tüm dikkatleri üzerine topladı 1

Esra Erol'da programıyla ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol, bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı.

Esra Erol AVM tarzıyla ortalığı kasıp kavurdu! “Kim der 2 çocuk annesi” Ali Özbir’in biricik eşi tüm dikkatleri üzerine topladı 2

Tek başına alışverişe çıkan başarılı sunucu Esra Erol alışveriş merkezinde görüntülendi. Burada kışlık yeni sezon ürünlerini inceleyen ve uzun süre alışveriş yapan sunucu, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti.

Esra Erol AVM tarzıyla ortalığı kasıp kavurdu! “Kim der 2 çocuk annesi” Ali Özbir’in biricik eşi tüm dikkatleri üzerine topladı 3

Erol, "Hafta sonu tatilini iyi değerlendirmeye çalışıyorum, onun dışında hafta içi gün boyu işteyim program gayet iyi gidiyor fırsat buldukça bir şeyler almaya çalışıyorum" dedi.

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