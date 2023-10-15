Esra Erol AVM tarzıyla ortalığı kasıp kavurdu! “Kim der 2 çocuk annesi” Ali Özbir’in biricik eşi tüm dikkatleri üzerine topladı

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı. Ali ÖZbir'le mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, tek başına çıktığı AVM turunda tarzıyla dikkat çekti. Spor şıklığıyla göz kamaştıran ünlü sunucu, muhabirlerin fotoğraf isteğini de kırmadı. Erol'un AVM tarzı sosyal medyada da gündem oldu.