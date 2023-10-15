8 yıllık eşi Bülent Şakrak’tan boşanan Ceyda Düvenci’nin evine bakın! Kare kare paylaştı! İşte 2 çocuğuyla yaşadığı lüks evi...

2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı olan Ceyda Düvenci, meslektaşı Bülent Şakrak ile 2015'te dünyaevine girdi. Ali adında bir oğulları olan ve geçen aylarda 8 yıllık evliliklerini sonlandıran ikili, boşanma sonrası yaptıkları göndermeli paylaşımlarla sık sık gündem oldu. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Düvenci, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısında çıktı. Ünlü oyuncu iki çocuğuyla yaşadığı evinden paylaşımda bulundu. Düvenci'nin zevkle döşenmiş evi hayran bıraktı. İşte Ceyda Düvenci'nin evi...
İlk evliliğini 2000-2002 yılları arasında yapan Ceyda Düvenci, 2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu. Engin Akgün'den 2013'te boşanan Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine girdi.
Sosyal medya hesaplarında sık sık adlarından söz ettiren çift, geçen aylarda ayrılık haberleriyle gündem oldu. Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan ikili, çift terapisine gittiğini söyleyerek aralarını düzelttiklerini belirtti.
Ancak ünlü çift evliliklerini kurtaramadı ve geçen aylarda boşandı. İkili, boşanma sonrası yaptıkları göndermeli paylaşımlarla sık sık gündem oldu.