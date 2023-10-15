8 yıllık eşi Bülent Şakrak’tan boşanan Ceyda Düvenci’nin evine bakın! Kare kare paylaştı! İşte 2 çocuğuyla yaşadığı lüks evi...

2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı olan Ceyda Düvenci, meslektaşı Bülent Şakrak ile 2015'te dünyaevine girdi. Ali adında bir oğulları olan ve geçen aylarda 8 yıllık evliliklerini sonlandıran ikili, boşanma sonrası yaptıkları göndermeli paylaşımlarla sık sık gündem oldu. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Düvenci, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısında çıktı. Ünlü oyuncu iki çocuğuyla yaşadığı evinden paylaşımda bulundu. Düvenci'nin zevkle döşenmiş evi hayran bıraktı. İşte Ceyda Düvenci'nin evi...