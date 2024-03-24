13 yıl önce Bergüzar Korel’le evlenmişti! Halit Ergenç’in ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle...

Binbir Gece'de başrolü paylaştığı meslektaşı Bergüzar Korel ile 2009 yılında evlenen Halit Ergenç, geçen günlerde eşi hakkında övgü dolu bir açıklamada bulundu. Bunun üzerine gündeme gelen Ergenç'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ergenç'in yalnızca bir yıl evli kaldığı ilk eşinin kim olduğunu duyanlar ise şoke oldu. Ergenç'in eski eşi Arka Sokaklar ve Seksenler'in yıldızı çıktı. Bakın Halit Ergenç'in eski eşi hangi oyuncuymuş...
Halit Ergenç, 2009 yılında meslektaşı Bergüzar Korel ile dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Ali, Han, Leyla adında üç evladı oldu. Korel'le mutlu bir evlilik sürdüren Ergenç, geçen gün eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti.
Londra-İstanbul arasında mekik dokuyan oyuncu, Bebek'te görüntülendi. Oyuncu, "Aile ile ayrı olmak da zor. Sık sık gidip gelmek de zor. Orda da evimizi taşıdık ve başka bir semte taşındık. Çocukların okulu da değişti o sebepten oldu biraz" diyerek süreci anlattı.
Londra'da güzel zaman geçirdiklerini de dile getiren Halit Ergenç, "Orada bir sürü yapacak şey var. Bisiklete biniyoruz, çocuklarla çok daha fazla ilgileniyoruz. Bizim için de güzel oluyor. Bu arada Bergüzar'ın dijitale çektiği 'Düğüm' isimli dizisini izledim yakın zamanda... Bergüzar harika oynuyor, ben çok beğendim" diyerek eşine övgüler yağdırdı.