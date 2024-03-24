13 yıl önce Bergüzar Korel’le evlenmişti! Halit Ergenç’in ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle...

1 Halit Ergenç, 2009 yılında meslektaşı Bergüzar Korel ile dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Ali, Han, Leyla adında üç evladı oldu. Korel'le mutlu bir evlilik sürdüren Ergenç, geçen gün eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

2 Londra-İstanbul arasında mekik dokuyan oyuncu, Bebek'te görüntülendi. Oyuncu, "Aile ile ayrı olmak da zor. Sık sık gidip gelmek de zor. Orda da evimizi taşıdık ve başka bir semte taşındık. Çocukların okulu da değişti o sebepten oldu biraz" diyerek süreci anlattı.