13 yaşında görücü usulü evlendirilmişti! Safiye Soyman'ın 46 yaşındaki kızı Ümran'ı görenler şaştı kaldı: "Ne kadar güzelmiş..."
13 yaşında evlendirilmişti... Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görenler şaştı kaldı o şimdi 46 yaşında görenler ise, "Ne kadar güzelmiş..." yorumları yapıyor. Faik Öztürk'le aşkı dillere destan olan 61 yaşındaki Safiye Soyman'ın gözlerden uzak duran kızı Ümran sosyal medyayı salladı. Harun Akaröz adında bir oğlu ve Ümran Akaröz adında bir kızı olan Safiye Soyman'ın kızını görenler şaşırdı. Daha önce bir röportajında 13 yaşında zorla evlendirildiğini açıklayan Safiye Soyman'ın iki de torunu var.
31.12.2022 15:25 - Son Güncelleme: 31.12.2022 15:25
İKİ TANE DE TORUNU VAR
13 yaşında evlendirilen ve ilk evladını kucağına alan Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz'ü görenler şaşkın!
Faik Öztürk'le aşkı dillere destan olan şarkıcı Safiye Soyman, hayat hikayesi ile dikkat çeken ünlüler arasında.
'13 yaşında evlendirildim' diyen Safiye Soyman'ın kızı Ümran şuan 46 yaşında. Uzun yıllardır iş insanı Faik Öztürk ile birlikte olan Safiye Soyman, sunucu Lerzan Mutlu'nun kendisine yönelttiği, "13 yaşında evlendiriliyorsun. Ailenin senin isteğin dışında yaptığı bir şey miydi?" sorusuna verdiği yanıtla adeta hafızalara kazındı.