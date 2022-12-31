Nurseli İdiz'in boyu kadar kızı varmış hem de en az kendisi kadar ünlü! Annesi gibi sanatçı olmayı seçti! İşte Nurseli İdiz'in şarkıcı kızı
Türkiye'de oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Kızlık adı soyadı Nuran Nurseli Çamlıbel olan Nurseli İdiz herkesi şaşırttı. Nurseli İdiz'in hayatını merak eden sosyal medya kullanıcıları, şarkıcı kızı Elif İdiz'i görünce şoke oldu. Annesi gibi oldukça yetenekli olan Elif, hem oyuncu hem de müzisyen... İşte başta Nurseli İdiz'in kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.
31.12.2022 15:40 - Son Güncelleme: 31.12.2022 15:40
İşte müzisyen Cem İdiz ile 1983 yılında evlenen ve 15 yıllık eşinden 1999 yılında boşandıktan sonra da İdiz soyadını kullanmaya devam eden Nurseli İdiz'in 1985 doğumlu kızı Canan Elif İdiz başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...