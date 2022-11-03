Yeşilçam güzeli Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin paylaştı görenler şaşkın! Medcezir'de oynamıştı o kare şoke etti: "Gerçek mi bu?"
Yeşilçam güzeli Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin paylaştı görenler şaşkın! Medcezir'de oynamıştı o kare şoke etti. Çalıkuşu dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle hafızalara kazınan 1981 Türkiye güzeli Aydan Şener'in kızı da oyuncu... Yeşilçam yıldızının kızı Ecem Akbin, Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Medcezir dizisinde rol almıştı. "Bunu da post giriyorum hoşuma gitti. İlla doğum günü filan mı olmalı anneli post için" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaşan Ecem Akbin Instagram'daki bazı takipçilerini şaşırttı. Kimileri, "Güzel annenin güzel kızı" derken kimileri ise, "Gerçek mi bu, Aydan Şener'in kızı mısın?" yorumları yaptı.
03.11.2022 10:55 - Son Güncelleme: 03.11.2022 10:55
"GERÇEK Mİ BU?"
Yeşilçam güzeli Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin paylaştı görenler şaşkın! Medcezir'de oynamıştı o kare şoke etti.
Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.
1981 Türkiye güzeli seçildikten sonra sayısız dizi ve filmde oynayan Aydan Şener'in eski futbolcu Ayhan Akbin'den olan kızı Ecem Akbin de annesinin izinden gitti.