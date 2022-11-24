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Haberler Magazin Acun Ilıcalı kızlarla lunaparkta! Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile Acun'un torunu Begüm'ü görenler hayran kaldı: "Tatlılık abideleri"

Acun Ilıcalı kızlarla lunaparkta! Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile Acun'un torunu Begüm'ü görenler hayran kaldı: "Tatlılık abideleri"

Acun Ilıcalı kızlarla lunaparkta! Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile Acun'un torunu Begüm'ü görenler hayran kaldı, "Tatlılık abideleri" yorumları havada uçuştu. Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kız evlada ve bir de kız toruna sahip olan Acun Ilıcalı, Instagram'dan kızlarıyla lunapark keyfini paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Ilıcalı ailesini görenler "Tatlılık abideleri" yorumları yaptı.

24.11.2022 13:00 - Son Güncelleme: 24.11.2022 13:03
Acun Ilıcalı kızlarla lunaparkta! Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa ile Acun’un torunu Begüm’ü görenler hayran kaldı: Tatlılık abideleri

"TATLILIK ABİDELERİ"

Acun Ilıcalı kızlarla lunaparkta! Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile Acun'un torunu Begüm'ü görenler hayran kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı kızlarla lunaparkta! Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa ile Acun’un torunu Begüm’ü görenler hayran kaldı: Tatlılık abideleri

Acun Ilıcalı üç kez nikah masasına oturdu. Üçüncü ve son evliliği Melisa'nın da annesi olan Şeyma Subaşı oldu.

Acun Ilıcalı kızlarla lunaparkta! Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa ile Acun’un torunu Begüm’ü görenler hayran kaldı: Tatlılık abideleri

İkinci evliliği ise iki kızının annesi Zeynep Yılmaz...

Acun Ilıcalı kızlarla lunaparkta! Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa ile Acun’un torunu Begüm’ü görenler hayran kaldı: Tatlılık abideleri

Acun Ilıcalı ilk evliliğini ise Seda Başbuğ ile gerçekleştirdi.

Acun Ilıcalı kızlarla lunaparkta! Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa ile Acun’un torunu Begüm’ü görenler hayran kaldı: Tatlılık abideleri

Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı'nın kızlarıyla arasındaki bağ takdir ediliyor.

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