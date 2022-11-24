Acun Ilıcalı kızlarla lunaparkta! Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile Acun'un torunu Begüm'ü görenler hayran kaldı: "Tatlılık abideleri"
Acun Ilıcalı kızlarla lunaparkta! Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile Acun'un torunu Begüm'ü görenler hayran kaldı, "Tatlılık abideleri" yorumları havada uçuştu. Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kız evlada ve bir de kız toruna sahip olan Acun Ilıcalı, Instagram'dan kızlarıyla lunapark keyfini paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Ilıcalı ailesini görenler "Tatlılık abideleri" yorumları yaptı.
24.11.2022 13:00 - Son Güncelleme: 24.11.2022 13:03
"TATLILIK ABİDELERİ"
Acun Ilıcalı kızlarla lunaparkta! Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile Acun'un torunu Begüm'ü görenler hayran kaldı.
Acun Ilıcalı üç kez nikah masasına oturdu. Üçüncü ve son evliliği Melisa'nın da annesi olan Şeyma Subaşı oldu.