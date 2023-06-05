13 kilo verdiren Ceyda Düvenci diyeti! Tek bir formülle 38 beden oldu! İşte çat çat yağlarınızdan kurtulmanın yolu!

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanma kararı aldı. 2 çocukları bulunan çiftin 8 yıllık evliliği sona eriyor. 2015 yılında Bülent Şakrak ile dünyaevine giren Ceyda Düvenci şimdilerde 46 yaşında. Düvenci özel hayatının yanı sıra verdiği kilolarla da çok konuşuluyor. Ünlü ismin nasıl zayıfladığı merak konusu oldu. Sosyal medyasında nasıl inceldiğini takipçileriyle paylaştı, son hali ağızları açık bıraktı. İşte 3 ayda 13 kilo verdiren Ceyda Düvenci diyeti!