13 kilo verdiren Ceyda Düvenci diyeti! Tek bir formülle 38 beden oldu! İşte çat çat yağlarınızdan kurtulmanın yolu!
Son günlerde eşi ile boşanma iddiaları ile gündemde olan Ceyda Düvenci konu ile ilgili bir açıklama yapmazken çiftin neden ayrılma kararı aldığı ise henüz bilinmiyor. Okan Ali isminde bir oğlu olan çiftin önce evlilklerini kurtarmak için terapi bile aldıkları ortaya çıktı. Ancak bir sonuca varamayınca oturup konuştuktan sonra anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdikleri ileri sürüldü. Öte yandan Ceyda Düvenci zayıflığı ile de dikkat çekti. Peki Ceyda Düvenci nasıl zayıfladı?
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanma kararı aldı. 2 çocukları bulunan çiftin 8 yıllık evliliği sona eriyor. 2015 yılında Bülent Şakrak ile dünyaevine giren Ceyda Düvenci şimdilerde 46 yaşında. Düvenci özel hayatının yanı sıra verdiği kilolarla da çok konuşuluyor. Ünlü ismin nasıl zayıfladığı merak konusu oldu. Sosyal medyasında nasıl inceldiğini takipçileriyle paylaştı, son hali ağızları açık bıraktı. İşte 3 ayda 13 kilo verdiren Ceyda Düvenci diyeti!
Binbir Gece, Umutsuz Ev Kadınları, Babam ve Ailesi, Maral: En Güzel Hikayem gibi bir çok ünlü yapımda rol alan Ceyda Düvenci'nin zayıflığının sırrı nihayet ortaya çıktı.
CEYDA DÜVENCİ'NİN KİLO VERME DİYETİ
Ceyda Düvenci, fit ve güzel görünümüne geri kavuştu. 40 Plus faydalarından bahseden Ceyda Düvenci, 40 yaş üstü ya da 40 yaş altı metabolik blokajların açılması ve dirençli yağlanma sorunlarının hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşması için 40 Plus yöntemini paylaştı.