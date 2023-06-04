Alişan eşi Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ın yaş gününü bakın nasıl kutladı! 'En güzeli bende' demişti görenler şaşkına döndü: "Genç kız gibi"
Alişan eşi Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ın yaş gününü kutladı, sosyal medya yıkıldı. Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol evliliğindeki krizi atlatmış hatta Varol üçüncü çocuk istediğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesi doğum gününde sosyal medyada gündem oldu. Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ı görenler, "Genç kız gibi" , "Ne kadar genç duruyor" yorumları yaptı.
04.06.2023 15:12 - Son Güncelleme: 04.06.2023 15:33
"GENÇ KIZ GİBİ"
Alişan eşi Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ın yaş gününü bakın nasıl kutladı! 'En güzeli bende' demişti, Buse Varol'un annesini görenler şaşkına döndü.
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşım yapan Alişan, eşi Buse Varol ile kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşinin barıştığına yönelik sinyali verdi.