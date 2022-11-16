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Haberler Magazin 13 gün önce 1 yaşına basmıştı! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel paylaştı! Halit Ergenç’in minik kızı Leyla’ya bakın sosyal medyayı salladı

13 gün önce 1 yaşına basmıştı! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel paylaştı! Halit Ergenç’in minik kızı Leyla’ya bakın sosyal medyayı salladı

Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2020'de Han'ı, 2021 yılının Kasım ayında ise Leyla'yı dünyaya getiren oyuncu, hamilelik süreçlerinde yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. 40 yaşındaki Bergüzar Korel, şimdi ise minik kızı Leyla'nın fotoğraflarını yayınlayarak gündem oldu. Art arda paylaşımlarda bulunan oyuncunun yayınladığı fotoğraflar sosyal medyayı sallarken minik Leyla ilgi odağı oldu. İşte Bergüzar Korel'in minik kızıyla yaptığı o paylaşımlar...

takvim.com.tr
16.11.2022 20:26 - Son Güncelleme: 16.11.2022 20:26
13 gün önce 1 yaşına basmıştı! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel paylaştı! Halit Ergenç’in minik kızı Leyla’ya bakın sosyal medyayı salladı

Binbir Gece dizisinde başrolü paylaşan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çift, 2010 yılında da oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

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13 gün önce 1 yaşına basmıştı! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel paylaştı! Halit Ergenç’in minik kızı Leyla’ya bakın sosyal medyayı salladı

2020'de Han'ı, 2021 yılının Kasım ayında ise Leyla'ya kavuşan çiftten Bergüzar Korel, hamilelik süreçlerinde yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.

13 gün önce 1 yaşına basmıştı! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel paylaştı! Halit Ergenç’in minik kızı Leyla’ya bakın sosyal medyayı salladı

40 yaşındaki Bergüzar Korel, şimdi ise minik kızı Leyla'nın fotoğraflarını yayınlayarak gündem oldu.

13 gün önce 1 yaşına basmıştı! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel paylaştı! Halit Ergenç’in minik kızı Leyla’ya bakın sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, Leyla'nın bir pozuna "O eller hep senin sırtında kızım" notunu ekledi.

13 gün önce 1 yaşına basmıştı! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel paylaştı! Halit Ergenç’in minik kızı Leyla’ya bakın sosyal medyayı salladı

Daha sonra ise Leyla'nın yılbaşı ağacının önünde verdiği pozu yayınlayan Korel'in paylaşımları, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

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