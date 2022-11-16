2000’li yıllarda fırtınalar estiriyordu! Kınalı Kar’ın Nazar’ı Özlem Conker son haliyle şaşırttı! Emrah’ın biricik partneri şimdi 49’unda...
Başrolleri Cüneyt Arkın ve Şoray Uzun'un paylaştığı "Bizim Ev" dizisinde oynayarak oyunculuğa başlayan Özlem Conker, Emrah ile kamera karşısına geçtiği Kınalı Kar ile hafızalara kazındı. Kınalı Kar'ın Nazr'ı olarak tanınan ünlü oyuncu, son haliyle gündeme geldi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Conker'in son halini görenler inanamadı. İşte başta Özlem Conker olmak üzere ünlü isimlerin değişimleri...
16.11.2022 18:38 - Son Güncelleme: 16.11.2022 18:38
2000'li yıllara damgasını vuran Kınalı Kar dizisinde canlandırdığı Nazar karakteriyle hafızalara kazınan Özlem Conker, son haliyle gündem oldu.
Son olarak Payitaht Abdülhamit dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu Özlem Conker'in son halini görenler inanamadı.