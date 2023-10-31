Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan bakın aslen nereli çıktı! İşte Oktay Kaynarca’nın biricik partnerinin memleketi...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Leyla karakterini canlandıran Ebru Özkan, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Oktay Kaynarca ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ertan Saban ile mutlu bir evlilik sürdüren Özkan hakkında en çok "Ebru Özkan aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte 44 yaşındaki Ebru Saban'ın memleketi...
Salı akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Leyla karakterini canlandıran Ebru Özkan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
EBRU ÖZKAN KİMDİR?
Üniversite eğitimine burslu bir öğrenci olarak Bilkent Üniversitesinde başladı, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde devam etti ve buradan mezun oldu.
Tiyatro eğitimine ilkokul düzeyinde başlamış, ilk olarak Millî Piyango isimli bir oyun yazdı.