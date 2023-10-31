Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan bakın aslen nereli çıktı! İşte Oktay Kaynarca’nın biricik partnerinin memleketi...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Leyla karakterini canlandıran Ebru Özkan, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Oktay Kaynarca ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ertan Saban ile mutlu bir evlilik sürdüren Özkan hakkında en çok "Ebru Özkan aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte 44 yaşındaki Ebru Saban'ın memleketi...