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Yasemin Şefkatli karnı burnunda paylaştı kendisini ti'ye almayı da ihmal etmedi! İkizlerin isimi konusunda herkesi kandırmışlardı

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde ikiz bebekleri için gün sayan ünlü çift cephesinde heyecan dorukta. 6 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli geçtiğimiz günlerde bebeklerin adlarının babalarının adları olan İbrahim ve Sinan olacağını söylemişti. Ama işin aslı bambaşka çıkmıştı. Şefkatli bu kez kendini ti'ye aldığı paylaşımıyla gündemde.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 16:55 Güncelleme 28 Kasım 2023, 17:06
Yasemin Şefkatli karnı burnunda paylaştı kendisini ti’ye almayı da ihmal etmedi! İkizlerin isimi konusunda herkesi kandırmışlardı 1

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'le 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, anne olmak için gün sayıyor.

Yasemin Şefkatli karnı burnunda paylaştı kendisini ti’ye almayı da ihmal etmedi! İkizlerin isimi konusunda herkesi kandırmışlardı 2

Uzun süreli bir birliktelikleri olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında dünyaevine girdi. Çift şimdilerde tatlı bir heyecan yaşıyor.

Yasemin Şefkatli karnı burnunda paylaştı kendisini ti’ye almayı da ihmal etmedi! İkizlerin isimi konusunda herkesi kandırmışlardı 3

Evliliklerinde 2 yılı geride bırakan çift, geçtiğimiz aylarda ikiz bebek beklediklerini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Şefkatli, bebeklerin Ocak ayında dünyaya geleceğini duyurmuştu.

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