Acun Ilıcalı'dan 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya romantik kutlama "Kulağında söyledim herkes duymasın" Tek tek paylaştı
3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Ilıcalı, Yalova'da dünyaya gelen ve hemşirelik mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya önceki gün yeni yaşını kutladı. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi için yaptığı doğum günü paylaşımı sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.
03.07.2023 08:45 - Son Güncelleme: 03.07.2023 09:03
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan sonra 2 Temmuz 1999 doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşamaya başladı. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile birlikteliği sırasında hep göz önünde olmayı tercih ederken, Ayça Çağla daha az görünür olmayı kendi kabuğunda kalmayı tercih ediyor.
Altunkaya ile hiç ayrılmayan Acun Ilıcalı son olarak, genç aşkına büyük bir doğum günü kutlaması yaptı.
AŞK POZLARI
Sosyal medyada özel hayatına dair paylaşım yapmamaya dikkat çeken Acun Ilıcalı bu sefer ezber bozdu.