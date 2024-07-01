12 yaşına basan Demir Birinci son haliyle şoke etti! Sen Anlat Karadeniz'in Yiğit'i büyüdü koca delikanlı oldu! "Yolda görsem..."

24 Ocak 2018'de ilk bölümü yayımlanan ve Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği "Sen Anlat Karadeniz", yayınlandığı dönem büyük bir ilgi toplamıştı. Nehir Erdem, Ayşe Ferda Eryılmaz ve Erkan Birgören tarafından yazılan senaryosu ile dikkat çeken dizide, Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu gibi isimler başrolleri paylaşmıştı. Üç sezon süren ve 13 Kasım 2019'da final yaparak ekranlara veda eden dizinin, Yiğit karakterini canlandıran Demir Birinci ise sosyal medyada son görüntüsüyle gündeme geldi. Henüz küçük yaşlarda gösterdiği üstün oyunculuk performansıyla tanınan Demir Birinci, yıllar içerisinde geçirdiği büyük değişimle hayranlarını şaşırtmayı başardı. "Sen Anlat Karadeniz" ile tanınan genç yetenek, bugünlerdeki haliyle görenleri hayrete düşürüyor. İşte bu konudaki bazı ilginç detaylar...
2018 yılında ATV'de yayınlanan "Sen Anlat Karadeniz" adlı dizide, Nefes'in toz kondurmadığı oğluydu! Küçük yaşta izleyicilerin kalbinde taht kuran Yiğit karakterini canlandıran Demir Birinci, aradan geçen yıllar içinde büyüdü de koca delikanlı oldu. Şimdilerde Yiğit'i görenler tanıyamıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz'in küçük yıldızının son hali...
Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Furkan Aksoy, Cem Anıl Kenar, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman, Çağla Özavcı, Gözde Kansu, Nurşim Demir, Belfu Benian, ve İlayda Çevik'in yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisi tam 3 sezon yayınlandı.
64 bölüm çekilen dizide Yiğit rolüyle karşımıza çıkan Demir Birinci'nin son hali çok konuşuldu.