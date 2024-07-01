Lüks villasında yok yok; Sibel Can'ın Beykoz'daki 3 katlı evine bakın! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, stüdyo! Tam tamına 1200 m²...

Ünlü şarkıcı Sibel Can, Beykoz'da bulunan muhteşem villasıyla bir kez daha gündeme geldi. 3 katlı ve 9 oda 7 banyodan oluşan ultra lüks ev, doğanın kalbinde gerçek bir huzur vahası sunuyor. Verdiği bir röportajda Beykoz'da uzun yıllardır yaşamasının sebebi olarak evin sunduğu doğa ile baş başa kalma imkanını gösteren Sibel Can, şehrin karmaşasından uzaklaşarak huzur bulduğu bu özel mekanı gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Villanın geniş bahçesi, yeşillikler içindeki konumu ve ferah tasarımıyla ünlü şarkıcıya adeta bir cennet köşesi sunuyor.