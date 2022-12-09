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Haberler Magazin 12 gündür haber alınmayan 16 yaşındaki Nehir Batak'ın profili stüdyoyu şaşkına çevirdi! Müge Anlı 'keşke gittiğiniz yerde mutlu olsanız...'

12 gündür haber alınmayan 16 yaşındaki Nehir Batak'ın profili stüdyoyu şaşkına çevirdi! Müge Anlı 'keşke gittiğiniz yerde mutlu olsanız...'

9 Aralık canlı yayınında ele alınmaya başlayan Nehir Batak olayın şaşkına çeviren anlar... İstanbul'da kaybolan Nehir Batak'tan 12 gündür haber alınamıyor. Nehir'in babası, Asım Batak kızını bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Konu ele alındığı sırada Nehir Batak'ın Instagram profili de ekrana yansıtıldı. Nehir'in profilinde yazanlar tüm stüdyoyu şaşkına çevirdi.

09.12.2022 13:54 - Son Güncelleme: 09.12.2022 13:59
12 gündür haber alınmayan 16 yaşındaki Nehir Batak’ın profili stüdyoyu şaşkına çevirdi! Müge Anlı ’keşke gittiğiniz yerde mutlu olsanız...’

Gündeme dair olayları ile her zaman ön planda olan Müge Anlı programında bugün 16 yaşındaki Nehir Batak ismi gündem oldu. Peki Nehir Batak olayı nedir ? Nehir Batak kimdir ?

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12 gündür haber alınmayan 16 yaşındaki Nehir Batak’ın profili stüdyoyu şaşkına çevirdi! Müge Anlı ’keşke gittiğiniz yerde mutlu olsanız...’

İstanbul'da yaşayan Nehir Batak'tan 12 günden bu yana haber alamayan babası Asım Batak, son çareyi Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılmakta buldu.

12 gündür haber alınmayan 16 yaşındaki Nehir Batak’ın profili stüdyoyu şaşkına çevirdi! Müge Anlı ’keşke gittiğiniz yerde mutlu olsanız...’

Programda başlarına gelen durumu anlatan baba Batak, "Babam beni darbetti diyerek polisi arıyor. Sonra polislere yurda gitmek istediğini söylüyor ve 1 ay yurtta kalıyor. Sonra yeniden yurttan ayrılıyor eve gelmek istiyor" dedi.

12 gündür haber alınmayan 16 yaşındaki Nehir Batak’ın profili stüdyoyu şaşkına çevirdi! Müge Anlı ’keşke gittiğiniz yerde mutlu olsanız...’

"NE İSTERSE YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Asım Batak, "Söylediklerinin gerçeklerle ilgisi yok. Ben karışmıyorum ona, ne isterse de elimden geldiği kadar almaya çalışıyorum. Yurttan aldıktan sonra eve getiriyordum ama şu son 3 aydan beri birileri bunun kafasını çelmiş. Kaçıyor ve bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

12 gündür haber alınmayan 16 yaşındaki Nehir Batak’ın profili stüdyoyu şaşkına çevirdi! Müge Anlı ’keşke gittiğiniz yerde mutlu olsanız...’

INSTAGRAM PROFİLİNE KOYDUĞU İBARE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Programın devamında Nehir Batak'ın Instagram profili ekrana yansıtıldı.

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