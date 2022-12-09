12 gündür haber alınmayan 16 yaşındaki Nehir Batak'ın profili stüdyoyu şaşkına çevirdi! Müge Anlı 'keşke gittiğiniz yerde mutlu olsanız...'
9 Aralık canlı yayınında ele alınmaya başlayan Nehir Batak olayın şaşkına çeviren anlar... İstanbul'da kaybolan Nehir Batak'tan 12 gündür haber alınamıyor. Nehir'in babası, Asım Batak kızını bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Konu ele alındığı sırada Nehir Batak'ın Instagram profili de ekrana yansıtıldı. Nehir'in profilinde yazanlar tüm stüdyoyu şaşkına çevirdi.
Gündeme dair olayları ile her zaman ön planda olan Müge Anlı programında bugün 16 yaşındaki Nehir Batak ismi gündem oldu. Peki Nehir Batak olayı nedir ? Nehir Batak kimdir ?
İstanbul'da yaşayan Nehir Batak'tan 12 günden bu yana haber alamayan babası Asım Batak, son çareyi Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılmakta buldu.
"NE İSTERSE YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"
Asım Batak, "Söylediklerinin gerçeklerle ilgisi yok. Ben karışmıyorum ona, ne isterse de elimden geldiği kadar almaya çalışıyorum. Yurttan aldıktan sonra eve getiriyordum ama şu son 3 aydan beri birileri bunun kafasını çelmiş. Kaçıyor ve bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.
INSTAGRAM PROFİLİNE KOYDUĞU İBARE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Programın devamında Nehir Batak'ın Instagram profili ekrana yansıtıldı.