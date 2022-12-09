12 gündür haber alınmayan 16 yaşındaki Nehir Batak’ın profili stüdyoyu şaşkına çevirdi! Müge Anlı ’keşke gittiğiniz yerde mutlu olsanız...’

"NE İSTERSE YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Asım Batak, "Söylediklerinin gerçeklerle ilgisi yok. Ben karışmıyorum ona, ne isterse de elimden geldiği kadar almaya çalışıyorum. Yurttan aldıktan sonra eve getiriyordum ama şu son 3 aydan beri birileri bunun kafasını çelmiş. Kaçıyor ve bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.