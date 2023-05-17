12 gün sonra Mehmet Aslantuğ'la boşanacaklardı! Arzum Onan'dan 'Her şey yolunda' paylaşımı! Mutlu haber geldi! ''Yüzünde güller açıyor''
1996 yılında Mehmet Aslantuğ ile mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Arzum Onan'dan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak kötü haberi vermişti. Çiftin 29 Mayıs 2023 tarihinde boşanma davaları görülecek. Onan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda boşanmayı talep eden tarafın Aslantuğ olduğunu dile getirerek, '' Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek!'' ifadelerini kullanmıştı. 49 yaşındaki ünlü isim yeni paylaşımıyla 'Her şey yolunda' mesajını verdi. İşte detaylar...
1 çocukları bulunan Mehmet Aslantuğ - Arzum Onan çifti boşanma kararı aldı. 27 yıllık evliliğine 29 Mayıs'ta son noktayı koyacaklar! Boşanma davalarının görüleceği gün beklenirken Arzum Onan'ın yeni paylaşımı hayranlarını sevindirdi. Eski oyuncu ve manken Arzum Onan paylaşımıyla 'İyiyim' mesajını verdi. İşte detaylar...
Mehmet Aslantuğ geçtiğimiz günlerde eşine sürpriz yaparak sosyal medya hesabından Anneler Günü'nü kutlamıştı.
Ünlü aktör, Instagram hesabından eşi ve oğlunun yıllar önce çekilen fotoğrafını "Yine ve yeniden söylemek gerek! Sadece erkeği anlamlandırdığınız için değil, onlara bitmeyen tamahkârlıklara ve savaşlara rağmen direndiğiniz, güzel kıldığınız her şeye. Anne olsanız da, olmasanız da" notuyla paylaşmıştı.
Öte yandan çiftin evliliğinde kriz olduğu ve boşanacakları söylentilerinin ardından Arzum Onan, bir sosyal medya paylaşımıyla boşanma iddialarını doğrulamış ve "Boşanmayı talep eden Mehmet oldu" demişti.