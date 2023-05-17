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Haberler Magazin Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses'le neden evlendiğini açıkladı "O olsaydı muhtemelen böyle bir ilişkim olmazdı ama..." Adı Semih Öztürk'le anılmıştı

Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses'le neden evlendiğini açıkladı "O olsaydı muhtemelen böyle bir ilişkim olmazdı ama..." Adı Semih Öztürk'le anılmıştı

İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı eşi Ayşegül Yıldız, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yıldız'ın adı geçtiğimiz günlerde televizyon ünlüsü Semih Öztürk'le anılmıştı. Yıldız, şimdi de İbrahim Tatlıses hakkında yaptığı açıklamayla gündemde.

17.05.2023 12:35 - Son Güncelleme: 17.05.2023 12:35
Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses’le neden evlendiğini açıkladı O olsaydı muhtemelen böyle bir ilişkim olmazdı ama... Adı Semih Öztürk’le anılmıştı

Geçtiğimiz günlerde adı Semih Öztürk'le anılan Ayşegül Yıldız'dan çarpıcı açıklamalar.

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Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses’le neden evlendiğini açıkladı O olsaydı muhtemelen böyle bir ilişkim olmazdı ama... Adı Semih Öztürk’le anılmıştı

Bir programa konuk olan Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses ile neden evlendiğini ilk kez açıkladı.

Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses’le neden evlendiğini açıkladı O olsaydı muhtemelen böyle bir ilişkim olmazdı ama... Adı Semih Öztürk’le anılmıştı

Genç yaşta kamera karşısına geçen ve şöhret ile tanışan Yıldız, İbrahim Tatlıses'le Bodrum'da tanıştığını söyledi.

Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses’le neden evlendiğini açıkladı O olsaydı muhtemelen böyle bir ilişkim olmazdı ama... Adı Semih Öztürk’le anılmıştı

İlişkileri başladığında henüz 19 yaşında olduğunu söyleye Yıldız şu ifadeleri kullandı:

Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses’le neden evlendiğini açıkladı O olsaydı muhtemelen böyle bir ilişkim olmazdı ama... Adı Semih Öztürk’le anılmıştı

Çok küçük yaşta babamı kaybettim, belki de babama bu kadar düşkün olduğum için hayatımdaki boşluğu İbrahim bey ile doldurmak istedim babam hayatta olsa muhtemelen böyle bir ilişkim olmazdı.

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