Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses'le neden evlendiğini açıkladı "O olsaydı muhtemelen böyle bir ilişkim olmazdı ama..." Adı Semih Öztürk'le anılmıştı
İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı eşi Ayşegül Yıldız, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yıldız'ın adı geçtiğimiz günlerde televizyon ünlüsü Semih Öztürk'le anılmıştı. Yıldız, şimdi de İbrahim Tatlıses hakkında yaptığı açıklamayla gündemde.
17.05.2023 12:35 - Son Güncelleme: 17.05.2023 12:35
Bir programa konuk olan Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses ile neden evlendiğini ilk kez açıkladı.
Genç yaşta kamera karşısına geçen ve şöhret ile tanışan Yıldız, İbrahim Tatlıses'le Bodrum'da tanıştığını söyledi.