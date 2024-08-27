PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Yeşilçam'ın en güzel 20 oyuncusu açıklandı! Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Banu Alkan, Gülşen Bubikoğlu... Bakın 1. kim oldu!

Yeşilçam sineması denilince akla sadece unutulmaz filmler, efsane replikler değil, aynı zamanda büyüleyici güzellikleriyle gönüllerde taht kuran kadın oyuncular da gelir. Beyazperdede yarattıkları eşsiz auraları, zarafetleri ve yetenekleriyle bir döneme damga vuran bu isimler, bugün bile hayranlıkla anılıyor. İşte Yeşilçam'ın birbirinden güzel kadın oyuncuları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 19:02 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 19:02
Yeşilçam’ın en güzel 20 oyuncusu açıklandı! Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Banu Alkan, Gülşen Bubikoğlu... Bakın 1. kim oldu! 1

Sosyal medya, bir kez daha nostalji rüzgarına kapıldı! Yeşilçam'ın efsane kadın oyuncularının güzellikleri, bu kez dijital platformlarda kıyasıya bir yarışa dönüştü. Paylaşılan fotoğraflar, açılan anketler ve yapılan yorumlarla adeta bir güzellik platformuna dönen sosyal medya, Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarını bir kez daha gündeme taşıdı. İşte Yşeilçam'ın en güzel oyuncuları listesi...

Yeşilçam’ın en güzel 20 oyuncusu açıklandı! Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Banu Alkan, Gülşen Bubikoğlu... Bakın 1. kim oldu! 2

Türkan Şoray
Türk sinemasının "Sultan"ı ve "Şoray Kanunları"nın yaratıcısı Türkan Şoray, 1960'ların Yeşilçam'ında -Filiz Akın, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit'le birlikte- dört büyüklerden biri olarak anılır. Şoray bu dörtlü arasından güzelliği, çekiciliği ve kadınsılığı temsil eden karakter olmuştur.

Yeşilçam’ın en güzel 20 oyuncusu açıklandı! Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Banu Alkan, Gülşen Bubikoğlu... Bakın 1. kim oldu! 3

Filiz Akın
Eğitimini arkeoloji üzerine almış olan Filiz Akın'ın oyunculuk hayatı "Artist" dergisinin düzenlediği yarışmayı kazanmasıyla başlar. Belki de sinemanın eğitimli oyuncularından biri olması dolayısıyla filmlerinde daha modern rolleri canlandırdı.

SON DAKİKA