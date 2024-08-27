Yeşilçam'ın en güzel 20 oyuncusu açıklandı! Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Banu Alkan, Gülşen Bubikoğlu... Bakın 1. kim oldu!

1 Sosyal medya, bir kez daha nostalji rüzgarına kapıldı! Yeşilçam'ın efsane kadın oyuncularının güzellikleri, bu kez dijital platformlarda kıyasıya bir yarışa dönüştü. Paylaşılan fotoğraflar, açılan anketler ve yapılan yorumlarla adeta bir güzellik platformuna dönen sosyal medya, Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarını bir kez daha gündeme taşıdı. İşte Yşeilçam'ın en güzel oyuncuları listesi...

2 Türkan Şoray

Türk sinemasının "Sultan"ı ve "Şoray Kanunları"nın yaratıcısı Türkan Şoray, 1960'ların Yeşilçam'ında -Filiz Akın, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit'le birlikte- dört büyüklerden biri olarak anılır. Şoray bu dörtlü arasından güzelliği, çekiciliği ve kadınsılığı temsil eden karakter olmuştur.