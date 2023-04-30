12 ayda 28 kilo vermişti! 32'lik Elçin Afacan’dan çarşafa sarılı yarı çıplak poz! Gören şaşkına döndü! “Bir sen soyunmamıştın...”
Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu ve Sedef Avcı gibi isimlerin yer aldığı Çöp Adam dizisinde Meryem karakterini canlandıran Elçin Afacan, kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da sık sık adından söz ettirdi. 1 yılda 28 kilo vererek fit bir görünüme kavuşan ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Beyaz çarşafa sarılarak poz veren Afacan'ın yarı çıplak paylaşımı takipçilerinin tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Bir sen soyunmamıştın" ifadelerini kullanırken iğne ipliğe dönen Afacan'ın son hali de şaşkına çevirdi. İşte Elçin Afacan'ın o paylaşımı...
30.04.2023 15:38 - Son Güncelleme: 30.04.2023 15:44
Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu ve Sedef Avcı'nın paylaştığı Çöp Adam dizisinde Meryem karakterini canlandıran Elçin Afacan, oyunculuğunun yanı sıra son dönemlerde verdiği kilolarla da sık sık adından söz ettirdi.