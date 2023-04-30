26 yaşındaki Melis Sezen aşkı bakın kimde buldu! Sır gibi sakladığı sevgilisiyle gecelerde TAKVİM’e yakalandı! İşte yeni aşkı...
Hem kariyeri hem açıklamaları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Melis Sezen, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi. Sezen, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle bir mekan çıkışı TAKVİM'den Doğan Savaş'ın objektifine yakalandı. Mekan çıkışı "İlişkiniz hayırlı olsun. İlişkiniz ne zaman başladı?" sorusunu yanıtlayan Melis Sezen'in sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! İşte Melis Sezen ile biricik aşkının o anları...
30.04.2023 14:40 - Son Güncelleme: 30.04.2023 15:30
Sadakatsiz dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Melis Sezen, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettirdi.