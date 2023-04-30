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Haberler Magazin 26 yaşındaki Melis Sezen aşkı bakın kimde buldu! Sır gibi sakladığı sevgilisiyle gecelerde TAKVİM’e yakalandı! İşte yeni aşkı...

26 yaşındaki Melis Sezen aşkı bakın kimde buldu! Sır gibi sakladığı sevgilisiyle gecelerde TAKVİM’e yakalandı! İşte yeni aşkı...

Hem kariyeri hem açıklamaları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Melis Sezen, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi. Sezen, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle bir mekan çıkışı TAKVİM'den Doğan Savaş'ın objektifine yakalandı. Mekan çıkışı "İlişkiniz hayırlı olsun. İlişkiniz ne zaman başladı?" sorusunu yanıtlayan Melis Sezen'in sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! İşte Melis Sezen ile biricik aşkının o anları...

takvim.com.tr
Doğan Savaş
30.04.2023 14:40 - Son Güncelleme: 30.04.2023 15:30
26 yaşındaki Melis Sezen aşkı bakın kimde buldu! Sır gibi sakladığı sevgilisiyle gecelerde TAKVİM’e yakalandı! İşte yeni aşkı...

Sadakatsiz dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Melis Sezen, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

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26 yaşındaki Melis Sezen aşkı bakın kimde buldu! Sır gibi sakladığı sevgilisiyle gecelerde TAKVİM’e yakalandı! İşte yeni aşkı...

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Sezen, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı ile bir mekan çıkışı TAKVİM kameralarına yansıdı.

26 yaşındaki Melis Sezen aşkı bakın kimde buldu! Sır gibi sakladığı sevgilisiyle gecelerde TAKVİM’e yakalandı! İşte yeni aşkı...

Gazetecilerin "İlişkiniz hayırlı olsun. İlişkiniz ne zaman başladı?" soruna cevap ceren sevgililer, "Teşekkür ederiz. Her şey çok yeni" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki Melis Sezen aşkı bakın kimde buldu! Sır gibi sakladığı sevgilisiyle gecelerde TAKVİM’e yakalandı! İşte yeni aşkı...

İş insanının özel şoförlü aracıyla mekandan ayrılan Sezen, daha sonra Maslak'ta bulunan ve sevgilisinin sahibi olduğu mekana geçti.

26 yaşındaki Melis Sezen aşkı bakın kimde buldu! Sır gibi sakladığı sevgilisiyle gecelerde TAKVİM’e yakalandı! İşte yeni aşkı...

İşte Melis Sezen başta olmak üzere ünlü isimlerin aşkları...

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