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2 kez evlenen Sibel Can eski eşi bakın kim çıktı! İşte küçük oğlunun babası! Meğer Hakan Ural’dan sonra 10 yıl boyunca...

14 yaşından beri sahnelerde olan Sibel Can hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Özellikle 2 çocuğunun babası Hakan Ural ile yaptığı evlilikle bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Sibel Can, şimdi ise ikinci eşiyle adından söz ettirdi. Üç çocuk annesi Sibel Can'ın küçük oğlunun babası merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcının 10 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sibel Can'ın eski eşi kimmiş...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 10:30 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 10:30
2 kez evlenen Sibel Can eski eşi bakın kim çıktı! İşte küçük oğlunun babası! Meğer Hakan Ural’dan sonra 10 yıl boyunca... 1

Henüz 14 yaşındayken iş hayatına atılan ve gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yaptı.

2 kez evlenen Sibel Can eski eşi bakın kim çıktı! İşte küçük oğlunun babası! Meğer Hakan Ural’dan sonra 10 yıl boyunca... 2

Kariyer basamaklarını hızla tırmanarak 17 yaşında assolist olan Sibel Can, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a aşık oldu.

2 kez evlenen Sibel Can eski eşi bakın kim çıktı! İşte küçük oğlunun babası! Meğer Hakan Ural’dan sonra 10 yıl boyunca... 3

Genç yaşta nikah masasına oturan ikili, oğulları Engincan Ural'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Melisa Ural'ın doğmasıyla da ünlü çift 4 kişilik bir aile oldu.

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