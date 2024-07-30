Evinde ölü bulunmuştu! Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni bir yıl sonra açıklandı! 17 yaşında vefat eden oğlunun ardından...

1990'da Prince'in "Nothing Compares" adlı şarkısının yeni düzenlemesiyle dünya çapında bir başarı elden Sinead O'Connor, 26 Temmuz 2023'te Londra'daki evinde ölü bulundu. 17 yaşındaki oğlunu kaybettikten sonra bir türlü toparlanamayan İrlandalı şarkıcının ölüm nedeni ise şüpheliydi. 56 yaşında vefat eden efsane şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni bir sene sonra açıklandı. İşte detaylar...