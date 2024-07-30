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Evinde ölü bulunmuştu! Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni bir yıl sonra açıklandı! 17 yaşında vefat eden oğlunun ardından...

1990'da Prince'in "Nothing Compares" adlı şarkısının yeni düzenlemesiyle dünya çapında bir başarı elden Sinead O'Connor, 26 Temmuz 2023'te Londra'daki evinde ölü bulundu. 17 yaşındaki oğlunu kaybettikten sonra bir türlü toparlanamayan İrlandalı şarkıcının ölüm nedeni ise şüpheliydi. 56 yaşında vefat eden efsane şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni bir sene sonra açıklandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 11:10 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 11:19
Evinde ölü bulunmuştu! Sinead O’Connor’ın ölüm nedeni bir yıl sonra açıklandı! 17 yaşında vefat eden oğlunun ardından... 1

İslam dinine geçtikten sonra Shuhada Sadaqat adını kullanan dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, 26 Temmuz 2023 tarihinde 56 yaşında aramızdan ayrıldı.

Evinde ölü bulunmuştu! Sinead O’Connor’ın ölüm nedeni bir yıl sonra açıklandı! 17 yaşında vefat eden oğlunun ardından... 2

Polisin yaptığı açıklamada, İrlandalı şarkıcı O'Connor'ın, Londra'da yaşadığı apartman dairesinde, kendisini kaybetmiş bir şekilde bulunduğu belirtildi.

Evinde ölü bulunmuştu! Sinead O’Connor’ın ölüm nedeni bir yıl sonra açıklandı! 17 yaşında vefat eden oğlunun ardından... 3

Sinead O'Connor için memleketi İrlanda'da çok sayıda kişinin katıldığı bir anma töreni düzenlendi.

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