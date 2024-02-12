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18 yıl dile kolay! Ömer'in Reşat'ı Barış Falay'ın eşi Bir İstanbul Masalı’nın yıldızı çıktı! Meğer ilk görüşte aşık olmuş...

Ömer dizisinde Reşat karakterini canlandıran Barış Falay'ın hayatı merak edildi. Falay hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun 18 yıl önce Bir İstanbul Masalı'nın yıldızıyla nikah masasına oturduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan ünlü çiftin tanışma hikayeleri de dikkat çekti. İşte Barış Falay'ın biricik eşi ve tanışma hikayeleri...

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 15:44 Güncelleme 12 Şubat 2024, 15:44
18 yıl dile kolay! Ömer’in Reşat’ı Barış Falay’ın eşi Bir İstanbul Masalı’nın yıldızı çıktı! Meğer ilk görüşte aşık olmuş... 1

Ömer dizisinde Reşat karakterini canlandıran Barış Falay'ın hayatı merak edildi. Falay hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun eşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı.

18 yıl dile kolay! Ömer’in Reşat’ı Barış Falay’ın eşi Bir İstanbul Masalı’nın yıldızı çıktı! Meğer ilk görüşte aşık olmuş... 2

Ünlü oyuncunun 18 yıl önce Bir İstanbul Masalı'nın yıldızıyla nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.

18 yıl dile kolay! Ömer’in Reşat’ı Barış Falay’ın eşi Bir İstanbul Masalı’nın yıldızı çıktı! Meğer ilk görüşte aşık olmuş... 3

Öte yandan ünlü çiftin tanışma hikayeleri de dikkat çekti. Falay, verdiği bir röportajda ilk görüşte aşık olduğunu belirterek şunları söyledi: "1995'te tiyatroda 'Azizname'yi oynuyordum.

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