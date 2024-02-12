18 yıl dile kolay! Ömer'in Reşat'ı Barış Falay'ın eşi Bir İstanbul Masalı’nın yıldızı çıktı! Meğer ilk görüşte aşık olmuş...

Ömer dizisinde Reşat karakterini canlandıran Barış Falay 'ın hayatı merak edildi. Falay hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun eşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı.

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Öte yandan ünlü çiftin tanışma hikayeleri de dikkat çekti. Falay, verdiği bir röportajda ilk görüşte aşık olduğunu belirterek şunları söyledi: "1995'te tiyatroda 'Azizname'yi oynuyordum.