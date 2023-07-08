11 yaşımda girdim kapıdan demişti küçüklük fotoğrafını gören kimse tanımadı! Arda Güler'in çocukluğuna bakın ilk kez göreceksiniz!
Arda Güler'in çocukluk fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İspanya'nın dev kulübü Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalayan Güler abah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçti. İmza töreninde duygusal konuşma yapan genç oyuncu, "Çok mutluyum. Bu zamana kadar bana desteği esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Burası benim evim, yuvam, ev sahibiyim ben burada. 11 yaşımda girdim kapıdan." dedi. İşte Arda Güler'in küçüklük fotoğrafları...
Real Madrid'e transfer olan Arda Güler Türkiye'nin gündeminde! Fenerbahçe'nin genç yıldızı Madrid ekibine 6 yıllık imza attı. İmza töreninde duygu dolu anlar yaşanırken ilk olarak Arda Güler'in gollerinden ve güzel hareketlerinden oluşan bir klip izletildi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, "Real Madrid'e hoşgeldin Arda Güler. Bu büyük günde yanımızda olanlara teşekkürler. Takımı güçlendirmek için daima iyi oyuncular aldık. Real Madrid için tutkulu bir takım oluşturduk. '' dedi. 18 yaşındaki oyuncunun küçüklük fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte o fotoğraflar...
Real Madrid'in çiçeği burnunda oyuncusu Arda Güler ekibe bugün 6 yıllık imza atttı. Genç oyuncu için düzenlenen imza töreninde duygu dolu anlar yaşandı.
Klibin izlendiği esnada genç oyuncunun annesi Serap Güler gözyaşlarına hakim olamadı. Arda Güler, annesini öptü ve sarılarak destek verdi.
FLORENTINO PEREZ: ÇOK MUTLUYUZ
İlk olarak sözü alan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, "Real Madrid'e hoşgeldin Arda Güler. Bu büyük günde yanımızda olanlara teşekkürler. Takımı güçlendirmek için daima iyi oyuncular aldık. Real Madrid için tutkulu bir takım oluşturduk. Geleceğimizde önemli bir pay sahibi olacak bir yeteneği transfer ettik.