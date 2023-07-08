11 yaşımda girdim kapıdan demişti küçüklük fotoğrafını gören kimse tanımadı! Arda Güler’in çocukluğuna bakın ilk kez göreceksiniz!

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler Türkiye'nin gündeminde! Fenerbahçe'nin genç yıldızı Madrid ekibine 6 yıllık imza attı. İmza töreninde duygu dolu anlar yaşanırken ilk olarak Arda Güler'in gollerinden ve güzel hareketlerinden oluşan bir klip izletildi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, "Real Madrid'e hoşgeldin Arda Güler. Bu büyük günde yanımızda olanlara teşekkürler. Takımı güçlendirmek için daima iyi oyuncular aldık. Real Madrid için tutkulu bir takım oluşturduk. '' dedi. 18 yaşındaki oyuncunun küçüklük fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte o fotoğraflar...