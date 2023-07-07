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Ünlü çift boşanıyor! 1.5 yıl önce evlenen Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz'ın ayrılık nedeni bakın ne! Meğer sık sık o yüzden kavga ediyorlarmış

Metin Yıldız birlikte olduğu Ceylan Yılmaz ile 2021 yılında nikah masasına oturmuştu. Yıldız mutlu anlarını paylaşarak " Hayat bize mutlu olma şansı verdi sevdiğim. Seni buldum..." demişti. 1.5 yıllık evliliklerinde bir süredir çadırdamalar olduğu öğrenilen çiftin boşanacağı iddia edildi. Metin Yıldız "Deli Yürek", "Vizontele Tuuba", "Çok Güzel Hareketler Bunlar" gibi birçok projede rol almıştı. 49 uaşındaki oyuncu, geçtiğimiz kasım ayında da evinde kalp krizi geçirmişti. Bakın boşanma nedenleri neymiş...

07.07.2023 19:42 - Son Güncelleme: 07.07.2023 19:42
Ünlü çift boşanıyor! 1.5 yıl önce evlenen Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz’ın ayrılık nedeni bakın ne! Meğer sık sık o yüzden kavga ediyorlarmış

Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinde yer aldığı skeçlerle hafızalara kazınan Metin Yıldız'ın 1.5 yıl önce evlendiği Ceylan Yılmaz ile boşanacağı iddia edildi. Çiftin ayrılık nedenleri de ortaya çıktı. Meğer sık sık o yüzden kavga ediyorlarmış...

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Ünlü çift boşanıyor! 1.5 yıl önce evlenen Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz’ın ayrılık nedeni bakın ne! Meğer sık sık o yüzden kavga ediyorlarmış

Ünlü oyuncu Metin Yıldız, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ceylan Yılmaz ile Aralık 2021'de nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift boşanıyor! 1.5 yıl önce evlenen Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz’ın ayrılık nedeni bakın ne! Meğer sık sık o yüzden kavga ediyorlarmış

Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine giren çifti, ailesi ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmamıştı.

Ünlü çift boşanıyor! 1.5 yıl önce evlenen Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz’ın ayrılık nedeni bakın ne! Meğer sık sık o yüzden kavga ediyorlarmış

İkilinin bir hayli neşeli ve heyecanlı olduğu görülmüştü. Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan çift, mutlu günlerinde çekilen fotoğraflarını da Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmemişti.

Ünlü çift boşanıyor! 1.5 yıl önce evlenen Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz’ın ayrılık nedeni bakın ne! Meğer sık sık o yüzden kavga ediyorlarmış

"HAYAT BİZE MUTLU OLMA ŞANSI VERDİ"

Daha önce, "Her şey çok güzel gidiyor, Allah bozmasın" açıklamasını yapan Yıldız, eşiyle birlikte verdiği bu pozu sosyal medya hesabından paylaşarak, mutluluğunu dile getirmişti.

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