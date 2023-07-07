Ünlü çift boşanıyor! 1.5 yıl önce evlenen Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz'ın ayrılık nedeni bakın ne! Meğer sık sık o yüzden kavga ediyorlarmış
Metin Yıldız birlikte olduğu Ceylan Yılmaz ile 2021 yılında nikah masasına oturmuştu. Yıldız mutlu anlarını paylaşarak " Hayat bize mutlu olma şansı verdi sevdiğim. Seni buldum..." demişti. 1.5 yıllık evliliklerinde bir süredir çadırdamalar olduğu öğrenilen çiftin boşanacağı iddia edildi. Metin Yıldız "Deli Yürek", "Vizontele Tuuba", "Çok Güzel Hareketler Bunlar" gibi birçok projede rol almıştı. 49 uaşındaki oyuncu, geçtiğimiz kasım ayında da evinde kalp krizi geçirmişti. Bakın boşanma nedenleri neymiş...
07.07.2023 19:42 - Son Güncelleme: 07.07.2023 19:42
Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinde yer aldığı skeçlerle hafızalara kazınan Metin Yıldız'ın 1.5 yıl önce evlendiği Ceylan Yılmaz ile boşanacağı iddia edildi. Çiftin ayrılık nedenleri de ortaya çıktı. Meğer sık sık o yüzden kavga ediyorlarmış...
Ünlü oyuncu Metin Yıldız, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ceylan Yılmaz ile Aralık 2021'de nikah masasına oturmuştu.