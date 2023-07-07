Ünlü çift boşanıyor! 1.5 yıl önce evlenen Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz’ın ayrılık nedeni bakın ne! Meğer sık sık o yüzden kavga ediyorlarmış

Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinde yer aldığı skeçlerle hafızalara kazınan Metin Yıldız'ın 1.5 yıl önce evlendiği Ceylan Yılmaz ile boşanacağı iddia edildi. Çiftin ayrılık nedenleri de ortaya çıktı. Meğer sık sık o yüzden kavga ediyorlarmış...