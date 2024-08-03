11 milyonluk otomobil pert oldu! Tolgahan Sayışman'ın son model aracı kazaya karıştı! Bodrum yolunda feci kaza...

Elveda Rumeli, Lale Devri, Şampiyon gibi yapımlarda rol alan Tolgahan Sayışman'ın 11 milyonluk Sayışman'ın son model aracı kazaya karıştı. Bodrum yolundaki feci kazanın ardından aracın ön kısmı tamamen dağıldı ve otomobil pert oldu. Araçtaki kişilerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Elveda Rumeli, Lale Devri, Şampiyon gibi yapımlarda rol alan Tolgahan Sayışman'ın 11 milyonluk Sayışman, 2017 yılında Almeda Abazi ile dünyaevine girdi.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken Sayışman, bu kez kötü bir olayla gündeme geldi.
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın 11 milyon TL değerindeki son model aracı Bodrum'da büyük bir kaza geçirdi.