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Seksenler’in Nazlı’sı Yasemin Baştan’ın sır gibi sakladığı oğluna bakın! Şaşırtan benzerlik: “Oğlu değil ikizi sanki”

Seksenler dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Baştan, Yeditepe İstanbul, Bir İstanbul Masalı, Gönülçelen gibi birçok dizide rol aldı. Kariyeriyle dikkat çeken oyuncu, bu kez gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla gündeme geldi. Baştan ve oğlunun benzerliğini görenler şoke oldu. Anne-oğul için "Yasemin kendisini doğurmuş", "Oğlu değil ikizi sanki", "Abla kardeş gibisiniz" yorumlarında bulundu. İşte Yasemin Baştan Çonka'nın biricik oğlu...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 16:33 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 16:50
Seksenler’in Nazlı’sı Yasemin Baştan’ın sır gibi sakladığı oğluna bakın! Şaşırtan benzerlik: Oğlu değil ikizi sanki 1

Seksenler dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Baştan, gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla gündeme geldi.

Seksenler’in Nazlı’sı Yasemin Baştan’ın sır gibi sakladığı oğluna bakın! Şaşırtan benzerlik: Oğlu değil ikizi sanki 2

Baştan ve oğlunun benzerliğini görenler şoke oldu.

Seksenler’in Nazlı’sı Yasemin Baştan’ın sır gibi sakladığı oğluna bakın! Şaşırtan benzerlik: Oğlu değil ikizi sanki 3

Sosyal medya kullanıcıları, anne-oğul için "Yasemin kendisini doğurmuş", "Oğlu değil ikizi sanki", "Abla kardeş gibisiniz" yorumlarında bulundu.

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