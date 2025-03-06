Sezen Aksu’nun vasiyeti gündem oldu! Şükran Ovalı’dan duygusal açıklama

Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu'nun, ünlü oyuncu Şükran Ovalı'ya verdiği unutulmaz öğüt ortaya çıktı! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde verdiği röportajda, hayatına yön veren en önemli sözlerden bahseden Ovalı, Sezen Aksu'nun kendisine söylediği vasiyeti ilk kez paylaştı.

SEZEN AKSU'NUN UNUTULMAZ SÖZÜ Röportajında hayata dair önemli açıklamalarda bulunan Ovalı, kendisine rehber olan sözleri paylaşırken Sezen Aksu'nun özel vasiyetini de dile getirdi. Usta sanatçının kendisine "Şükran, övgüye de yergiye de mesafeli ol. Bu sana vasiyetim olsun." dediğini belirten Ovalı, bu öğüdün hayatındaki yerini şu sözlerle anlattı:

"Bu cümle, kariyerimde ve kişisel hayatımda bana rehber oldu. İnsan olarak hepimiz eleştirilerden ve övgülerden etkileniyoruz. Ancak önemli olan, bunların bizi nasıl şekillendirdiği. Ne abartılı övgülerle kendimizi kaybetmeliyiz ne de sert eleştirilerle yıkılmalıyız. Sezen Aksu'nun bu sözü bana dengeyi öğretti."

ŞÜKRAN OVALI: "BENİ SOĞUK ZANNEDİYORLAR AMA…" Kendisini dışarıdan mesafeli ve sert biri olarak görenlere de yanıt veren Şükran Ovalı, bu algının gerçeği yansıtmadığını esprili bir dille ifade etti: