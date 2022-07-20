Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in sahil fotoğrafları sızdı sosyal medya yıkıldı! Aşk-ı Memnu'dan yıllar sonra Beren ve Kıvanç...
2008 ile 2010 tarihleri arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, adeta bir televizyon efsanesi haline geldi. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı kitabından uyarlanan Aşk-ı Memnu'nun tekrar bölümleri bile çok izleniyor. Aşk-ı Memnu cephesinde bunlar yaşanırken, dizinin iki başrolü Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat yıllar sonra yeniden bir arada. İkilinin ilk görüntüleri de sosyal medyaya sızdı.
20.07.2022 09:47 - Son Güncelleme: 20.07.2022 09:47
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden olan Aşk-ı Memnu'nun başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, yıllar sonra yeni bir projede birlikte kamera karşısına geçti.
SETE ÇIKTILAR
Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, dün ilk kez bir araya geldi ve okuma provalarına başladı.