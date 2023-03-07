11 ay önce baba olan Kıvanç Tatlıtuğ’un minik oğluna bakın! “Babasının kopyası” Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın partneri...
Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan, Nur Sürer gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisinde Aslan karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatı merak konusu oldu. Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve geçen Nisan ayında Kurt Efe Tatlıtuğ'u kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tadan oyuncunun özellikle oğlu merak konusu oldu. Tatlıtuğ'un oğlu sosyal medyada ilgi odağı olurken "Babasının kopyası" yorumu yapıldı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un minik oğlu...
07.03.2023 20:04 - Son Güncelleme: 07.03.2023 20:04
Stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçen Nisan ayında Kurt Efe adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı.
Aslan karakterini canlandırdığı Aile dizisinin ekranlarda yayınlanması üzerine gündeme gelen Tatlıtuğ'un minik oğlu merak edildi.