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Haberler Magazin 11 ay önce baba olan Kıvanç Tatlıtuğ’un minik oğluna bakın! “Babasının kopyası” Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın partneri...

11 ay önce baba olan Kıvanç Tatlıtuğ’un minik oğluna bakın! “Babasının kopyası” Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın partneri...

Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan, Nur Sürer gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisinde Aslan karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatı merak konusu oldu. Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve geçen Nisan ayında Kurt Efe Tatlıtuğ'u kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tadan oyuncunun özellikle oğlu merak konusu oldu. Tatlıtuğ'un oğlu sosyal medyada ilgi odağı olurken "Babasının kopyası" yorumu yapıldı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un minik oğlu...

takvim.com.tr
07.03.2023 20:04 - Son Güncelleme: 07.03.2023 20:04
11 ay önce baba olan Kıvanç Tatlıtuğ’un minik oğluna bakın! “Babasının kopyası” Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın partneri...

Stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçen Nisan ayında Kurt Efe adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı.

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11 ay önce baba olan Kıvanç Tatlıtuğ’un minik oğluna bakın! “Babasının kopyası” Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın partneri...

Aslan karakterini canlandırdığı Aile dizisinin ekranlarda yayınlanması üzerine gündeme gelen Tatlıtuğ'un minik oğlu merak edildi.

11 ay önce baba olan Kıvanç Tatlıtuğ’un minik oğluna bakın! “Babasının kopyası” Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın partneri...

Tatlıtuğ'un oğlu sosyal medyada ilgi odağı olurken "Babasının kopyası" yorumu yapıldı.

11 ay önce baba olan Kıvanç Tatlıtuğ’un minik oğluna bakın! “Babasının kopyası” Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın partneri...

İşte başta Kıvanç Tatlıtuğ olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

11 ay önce baba olan Kıvanç Tatlıtuğ’un minik oğluna bakın! “Babasının kopyası” Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın partneri...

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