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Haberler Magazin Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın ameliyat oldu! Detaylar oraya çıktı: “Bu fotoğraf dün sabah 07:30’da...” İşte son sağlık durumu!

Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın ameliyat oldu! Detaylar oraya çıktı: “Bu fotoğraf dün sabah 07:30’da...” İşte son sağlık durumu!

Özgü Kaya, Berker Güven, Almila Ada, Veda Yurtsever gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakterini canlandıran İclal Aydın, ameliyat oldu. Ameliyattan saatler sonra ise ünlü isimden bilgilendirme geldi. Sağlık durumu ve son hali paylaşılan Aydın, kısa sürede gündem olurken "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. İşte İclal Aydın'ın son sağlık durumu...

takvim.com.tr
07.03.2023 18:38 - Son Güncelleme: 07.03.2023 18:38
Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i İclal Aydın ameliyat oldu! Detaylar oraya çıktı: “Bu fotoğraf dün sabah 07:30’da...” İşte son sağlık durumu!

Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu İclal Aydın, Mikrodiskektomi ameliyatı için masaya yattı.

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Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i İclal Aydın ameliyat oldu! Detaylar oraya çıktı: “Bu fotoğraf dün sabah 07:30’da...” İşte son sağlık durumu!

Ameliyattan saatler sonra sosyal medya hesabından doktoruyla fotoğraf paylaşan Aydın, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i İclal Aydın ameliyat oldu! Detaylar oraya çıktı: “Bu fotoğraf dün sabah 07:30’da...” İşte son sağlık durumu!

Instagram hesabında paylaşım yapan Aydın, şu ifadeleri kullandı: "Bu fotoğraf dün sabah 07.30'da sevgili Prof. Dr. Bülent Önal'ın yaptığı Servikal Mikrodiskektomi ameliyatımdan yedi saat sonra çekildi.

Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i İclal Aydın ameliyat oldu! Detaylar oraya çıktı: “Bu fotoğraf dün sabah 07:30’da...” İşte son sağlık durumu!

Ayakta, gülerek ve yürüyerek çok şükür. Aylar süren ağrılarım, uykusuzluklarım ve hareket kabiliyetimdeki azalmalar son bulacak umarım.

Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i İclal Aydın ameliyat oldu! Detaylar oraya çıktı: “Bu fotoğraf dün sabah 07:30’da...” İşte son sağlık durumu!

Beni aynı gün ayağa kaldıran doktoruma ve ekibine çok teşekkür ederim. Şu anda geçici ağrılarım olsa da dünkü bu gülüşüm kayıtlara geçsin istedim. Var ol, sağ ol"

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