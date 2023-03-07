Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın ameliyat oldu! Detaylar oraya çıktı: “Bu fotoğraf dün sabah 07:30’da...” İşte son sağlık durumu!
Özgü Kaya, Berker Güven, Almila Ada, Veda Yurtsever gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakterini canlandıran İclal Aydın, ameliyat oldu. Ameliyattan saatler sonra ise ünlü isimden bilgilendirme geldi. Sağlık durumu ve son hali paylaşılan Aydın, kısa sürede gündem olurken "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. İşte İclal Aydın'ın son sağlık durumu...
07.03.2023 18:38 - Son Güncelleme: 07.03.2023 18:38