Ceren Benderlioğlu imaj tazeledi! Sosyal medya ikiye bölündü! “İlk bakışta tanıyamadım” EDHO’nun güzeller güzeli Ömür’üydü...
Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Turgay Tanülkü gibi isimleri bir araya getiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu, son paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da kısa sürede gündem olan Benderlioğlu'nun son hali sosyal medyayı ikiye böldü. Bir sosyal medya kullanıcısı "İlk bakışta tanıyamadım" ifadelerini kullandı. İşte Ceren Benderlioğlu'nun son hali...
07.03.2023 20:57 - Son Güncelleme: 07.03.2023 21:00
ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.