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Haberler Magazin Ceren Benderlioğlu imaj tazeledi! Sosyal medya ikiye bölündü! “İlk bakışta tanıyamadım” EDHO’nun güzeller güzeli Ömür’üydü...

Ceren Benderlioğlu imaj tazeledi! Sosyal medya ikiye bölündü! “İlk bakışta tanıyamadım” EDHO’nun güzeller güzeli Ömür’üydü...

Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Turgay Tanülkü gibi isimleri bir araya getiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu, son paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da kısa sürede gündem olan Benderlioğlu'nun son hali sosyal medyayı ikiye böldü. Bir sosyal medya kullanıcısı "İlk bakışta tanıyamadım" ifadelerini kullandı. İşte Ceren Benderlioğlu'nun son hali...

takvim.com.tr
07.03.2023 20:57 - Son Güncelleme: 07.03.2023 21:00
Ceren Benderlioğlu imaj tazeledi! Sosyal medya ikiye bölündü! “İlk bakışta tanıyamadım” EDHO’nun güzeller güzeli Ömür’üydü...

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.

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Ceren Benderlioğlu imaj tazeledi! Sosyal medya ikiye bölündü! “İlk bakışta tanıyamadım” EDHO’nun güzeller güzeli Ömür’üydü...

Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ceren Benderlioğlu imaj tazeledi! Sosyal medya ikiye bölündü! “İlk bakışta tanıyamadım” EDHO’nun güzeller güzeli Ömür’üydü...

Sosyal medyayı aktif kullanan Benderlioğlu, yeni imajını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ceren Benderlioğlu imaj tazeledi! Sosyal medya ikiye bölündü! “İlk bakışta tanıyamadım” EDHO’nun güzeller güzeli Ömür’üydü...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Ceren Benderlioğlu imaj tazeledi! Sosyal medya ikiye bölündü! “İlk bakışta tanıyamadım” EDHO’nun güzeller güzeli Ömür’üydü...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan görüntüler, binlerce yorum ve beğeni alırken sosyal medyayı ikiye böldü.

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