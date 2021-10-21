105'lik iri göğüsleri başına bela olmuştu! Bir dönemin çok konuşulan ismi Nadide Sultan'ın son hali fena herkes 'bu kim?' diyor!

Bir dönem şarkılarının yanı sıra göğüsleriyle de sık sık gündeme gelen Nadide Sultan 105'lik iri göğüslerini eleştiriler sonunda küçültmüştü. Şimdilerde magazin gündeminden uzak dursa da 2000'li yılların başında göğüsleri ile en çok konuşulan ünlülerden biriydi. Yıldızının parladığı Konyalım şarkısı sonrası cesur pozlar vererek magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Sonunda da bıçak altına yatıp küçültme ameliyatı olmuştu.