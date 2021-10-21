105'lik iri göğüsleri başına bela olmuştu! Bir dönemin çok konuşulan ismi Nadide Sultan'ın son hali fena herkes 'bu kim?' diyor!
1999 yılında Tutuldum albümüyle piyasaya sürdüğü Konyalım şarkısıyla ünlenen Nadide Sultan o dönemlerde sesinin yanı sıra göğüsleriyle de çok konuşuluyordu. 2000'li yıllar yılların başında verdiği cesur pozlarlar eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Şarkıcıyı görenler estetik yaptırması gerektiğini söyluyordu. Baskılara dayanamayan güzel şarkıcı sonunda ameliyat masasına oturmuştu. Şimdilerde ise 44 yaşında olan Nadide Sultan'ı görenler tanıyamıyor.
Bir dönem şarkılarının yanı sıra göğüsleriyle de sık sık gündeme gelen Nadide Sultan 105'lik iri göğüslerini eleştiriler sonunda küçültmüştü. Şimdilerde magazin gündeminden uzak dursa da 2000'li yılların başında göğüsleri ile en çok konuşulan ünlülerden biriydi. Yıldızının parladığı Konyalım şarkısı sonrası cesur pozlar vererek magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Sonunda da bıçak altına yatıp küçültme ameliyatı olmuştu.
Göğüslerinin ön planda olduğu fotoğraflar nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan Nadide Sultan soluğu doktorda almıştı.
Şimdilerde sosyal medyayı bayağı aktif kullanan Nadide Sultan'ın, Instagram'da 180 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
Gençliği dolu dolu geçen Nadide Sultan, henüz lise yıllarında müzikle tanıştı.Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde eğitim alan Sultan,liseden sonra arkadaşlarıyla kurdukları müzik grubuyla barlarda solistlik yaptı.