Ataberk Mutlu'nun son haline bakın çocuk yıldızın değişimi olay! Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı büyüdü kocaman oldu
Ataberk Mutlu'nun son haline bakın, çocuk yıldızın değişimi olay! Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı büyüdü, kocaman oldu. 'Daha dün el kadardın' dedirten Ataberk Mutlu'nun son halini görenler şaşırıyor. Dizide Poyraz'ın dünya tatlısı oğlunu canlandıran Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk, 15 yaşında... İşte Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı Ataberk Mutlu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...
21.10.2021 11:28
- Son Güncelleme: 21.10.2021 11:30
Ataberk Mutlu'nun son haline bakın çocuk yıldızın değişimi olay! Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı büyüdü, kocaman oldu. 15 yaşındaki Ataberk Mutlu'yu görenler beğeni yağmuruna tutuyor.
'DAHA DÜN EL KADARDIN'
İlk olarak Haluk Bilginer, İnci Türkay ve Aysun Kayacı'nın rol aldığı Cuma'ya Kalsa dizisinde karşımıza çıktı Ataberk Mutlu... 4 yaşındayken seçmelere katılan ve burada kendisine sorulan soruya verdiği zeki cevap sonrası oyuncu olarak seçilen Ataberk Mutlu son haliyle şaşırttı.