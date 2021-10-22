Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın annesi ve babası araştırılıyordu merak bitti! Cihangir Ceyhan'ın rahmetli annesi...
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'ın merakla beklenen Hayri karakterini canlandıran oyuncu geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Burcu Biricik'in partneri olan isim Cihangir Ceyhan oldu. Adana 01 adlı diziyle hayatlarımıza giren Cihangir Ceyhan aynı zamanda son günlerin en çok aranan isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey annesi, babası ve ailesi. Annesini erken yaşlarında kaybeden cihangir Ceyhan'ın çocukluk fotoğrafında merak edilen ailesi de ortaya çıktı. İşte başta Cihangir Ceyhan olmak üzere ünlülerin merak edilen anne ve babaları.
Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Ailenin en küçük çocuğu olan Ceyhan, 1991 yılında annesini kaybetti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Cihangir Ceyhan, iki buçuk sene İstanbul'da kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitimin ardından doğup büyüdüğü Adana'ya dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Yusuf adlı sinema filminde 'Serdar' karakteriyle yaşadı.
2016 yılında internetten yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde 'Cio' karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 2019 yılında Çukur dizisinde 'Azer Kurtuluş' karakteriyle boy gösterdi. Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan, katıldığı bir Youtube kanalında annesinin vefat ettiğin bahsetmişti. İşte başta Cihangir Ceyhan olmak üzere ünlülerin merak edilen aileleri.