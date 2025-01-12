10 yıllık aşk orucunu bozan Şebnem Dönmez yeni sevgilisiyle ilgili ilk kez konuştu! İşte sır gibi sakladığı terapist aşkı...

Sabah Şekerleri programıyla adını geniş kitlelere duyuran ve ardından birçok projede yer alan Şebnem Dönmez, geçen aylarda verdiği bir röportajda 10 yıllık bekarlığa veda ettiğini açıklamıştı.
Ünlü oyuncu "Ben 10 yıldır bekardım. Benim bir standardım vardı. Biri onu kırdı" ifadelerini kullanmıştı.
Erkek arkadaşını sır gibi saklayan Şebnem Dönmez'den yılbaşında beklenen hamle gelmişti. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle ilk kez paylaşımda bulunmuştu.
İlişkisini gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncudan yeni hamle geldi. Dönmez, yeni sevgilisiyle ilgili ilk kez konuştu.
Önceki gün Tarabya'da yürüyüş yaparken görüntülenen Dönmez, şu ifadeleri kullandı: "Çok mutluyum. 10 yıl sonra aşkı buldum.
Mehmet Yaygın beyle Ağustos ayında tanıştık. Çok güzel giden bir ilişkimiz var. Kendisi terapist"
Formunu nasıl koruduğunu da anlatan Şebnem Dönmez, "Ben formumu, pilates ve spor yaparak koruyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Şebnem Dönmez ve sevgilisi Mehmet Yaygın...