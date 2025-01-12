10 yıllık aşk orucunu bozan Şebnem Dönmez yeni sevgilisiyle ilgili ilk kez konuştu! İşte sır gibi sakladığı terapist aşkı...

Sabah Şekerleri programıyla adını geniş kitlelere duyuran ve ardından birçok projede yer alan Şebnem Dönmez , geçen aylarda verdiği bir röportajda 10 yıllık bekarlığa veda ettiğini açıklamıştı.

Ünlü oyuncu "Ben 10 yıldır bekardım. Benim bir standardım vardı. Biri onu kırdı" ifadelerini kullanmıştı.