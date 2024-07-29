10 yıldır komadaydı! 76 yaşında vefat eden Kenan Işık’a ünlüler böyle veda etti! Pınar Altuğ, Emre Altuğ, Sinem Kobal...

Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile hafızalara kazınan ve Dadı, Belalı Baldız, Fikrimin İnce Gülü gibi dizilerde rol alan Kenan Işık, 2014 yılında spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirmişti. 10 yıldır komada olan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti. Işık'ın acı haberinin ardından ise ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi. İşte aralarında Pınar Altuğ, Emre Altuğ, Sinem Kobal, Nilgün Belgün'ün de bulunduğu ünlü isimlerin o paylaşımları...