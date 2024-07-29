10 yıldır bitkisel hayattaydı! Kenan Işık’ın yıllar önceki itirafı tekrar gündemde! “Benim hep mutsuz, düşünceli oluşum bu yüzden”

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in efsane sunucusu Kenan Işık'tan acı haber geldi. 10 yıldır komada olan usta sanatçı, 76 yaşında aramızdan ayrıldı. Acı kaybıyla sevenlerini yasa boğan ünlü sanatçının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Işık'ın yıllar önce verdiği bir röportaj ise tekrar gündeme geldi. Işık'ın 24 yıl önce kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattığı röportajdaki söyledikleri dikkat çekti. İşte o röportaj...
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla hafızalara kazınan Kenan Işık, 21 Mart 2014 tarihinde sauna sonrasında dengesini kaybederek kafasını yere çarpmıştı.
Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alınmıştı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü ve sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti.
10 yıldır bitkisel hayatta olan Kenan Işık, bugün 76 yaşında aramızdan ayrıldı. Acı kaybıyla sevenlerini yasa boğan ünlü sanatçının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.